Cacho Castaña sigue grave y con pronóstico reservado

Se dio a conocer un nuevo parte médico del cantante, de 77 años, que se encuentra internado por un cuadro de neumonía Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 13:11

"La condición es grave y su pronóstico reservado", dice el parte médico difundido este mediodía sobre la salud del cantante Cacho Castaña, internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, de Palermo. El artista, de 77 años, fue ingresado a la clínica el 28 de setiembre por un cuadro de neumonía.

"Se encuentra con antibióticos de amplio espectro y bajo sedación profunda, con soporte de un respirador artificial", agrega el comunicado extendido a pedido de sus familiares. El estado de salud de Cacho Castaña se agudizó en las últimas horas, debido a que la bacteria que tenía alojada en el pulmón se expandió a la sangre. Los médicos sostienen que también está recibiendo tratamiento por una falla renal aguda.

Durante la tarde del domingo, su médico personal, Alfredo Cahe, brindó detalles sobre la salud del artista. "Cacho no está consciente" aseguró y agregó que "no puede ser trasplantado". El médico entiende que las próximas 48 serán decisivas. Su esposa, Marina Rosenthal, no se aparta de su lado. "Cacho sale de una y se mete en otra. Creemos que en otras oportunidades estuvo en la misma circunstancia y zafó. Esperemos que pase lo mismo ahora", agregó.

Tras superar en agosto un cuadro infeccioso respiratorio, Castaña fue derivado en septiembre al Centro de Rehabilitación Respiratoria Remeo de Pilar, una clínica especializada conocida por el cantante, porque allí había llevado adelante, años antes, un tratamiento por su deficiencia respiratoria. Sin embargo, su cuadro se complicó, y por eso debió ser reingresado al sanatorio de Palermo.