A los 46 años, Cameron Diaz asegura que no extraña actuar Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 17:14

Hace cinco años que Cameron Diaz no aparece en ninguna película, y si bien muchos podrían pensar que se encuentra deprimida o buscando el proyecto perfecto para volver, lo cierto es que está muy feliz con su situación actual. La actriz, que comenzó a ser conocida en 1994 al aparecer en la película La Máscara, pisó por última vez un set en el 2014, cuándo filmó la remake del musical Annie.

"Empecé a experimentar la fama cuándo tenía 22, hace 25 años, lo cuál es mucho tiempo", le dijo a la revista InStyle. "Según analizo yo, le dí más de la mitad de mi vida al público, por lo que me siento bien con dedicarme un tiempo para mí, reorganizarme y elegir cómo me gustaría volver a ese mundo, si es que eso decido. No extraño actuar".

A pesar de que está muy feliz descansando, la estrella no descarta volver a la pantalla grande alguna vez, solo que ahora pone el foco en otras cosas. "Ahora estoy enfocada en mi bienestar. Cualquier cosa que decida hacer, tiene que ser algo que me apasione, algo que sienta que no implica ningún esfuerzo", expresó.

La actriz ha estado pasando mucho tiempo con su marido, Benji Madden, con quién se casó en enero del 2015. Ambos viven una vida lejos del ojo público, y se los suele ver muy poco en eventos o lugares concurridos.

Cameron Diaz junto a su pareja, Benji Madden, disfrutando de una salida diurna Crédito: The Grosby Group

"Es divertido que no haya nadie que sepa en qué ando", dijo entusiasmada. "Mi tiempo es todo mío. No estoy vendiendo películas, y gracias a eso no le debo nada a nadie. Estoy viviendo mi vida", aseguró la protagonista de Loco por Mary, que cumplirá 47 años a fin de mes.

Según contó, no tiene dudas de que esta es su mejor década. "Solo quiero construir mejores y más fuertes amistades con las personas que me rodean, entre las que se encuentra mi marido", dijo. "Casarme con él fue lo mejor que me pasó en la vida. Mi marido es el mejor, el más grande ser humano que conocí, y es mi compañero perfecto. No sé si estaba lista para casarme en su momento, pero sí sabía que Benji era especial. Él es simplemente un buen hombre, y estoy muy agradecida de tenerlo".

Aunque Diaz aseguró una y otra vez que se encuentra bien con una vida más hogareña, no puede dejar de lado a la artista que hay en ella. "Me gusta crear, por lo que estoy en búsqueda de proyectos que tengan sentido para mí. Tengo algo en la cocina, pero es demasiado temprano para hablar de eso", indicó.