Cameron Diaz se asoció con Gwyneth Paltrow, abrió las puertas de su heladera y generó la indignación de sus seguidores

Fue modelo, tuvo una extensa carrera en el cine y su figura fue una de las más buscadas dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, un día decidió dejar de actuar -aunque en breve vuelve- y, luego de un pequeño parate, se subió al tren de las estrellas de Hollywood que se convierten en empresarias. Luego de crear una marca de vinos en plena pandemia, Cameron Díaz se asoció con su amiga y colega Gwyneth Paltrow para incursionar en el mundo de la venta de comida. Y si bien abrió las puertas de su propia heladera para conquistar al público y vender su producto, muchos de sus seguidores en lugar de felicitarla la criticaron con fuerza.

Este miércoles, la protagonista de Loco por Mary compartió en su cuenta de Instagram un reel para presentar su flamante sociedad con Goop, la controvertida compañía de productos de bienestar de Paltrow. El video arranca con la imagen de Cameron abriendo su enorme heladera, abastecida única y prolijamente de envases de ensalada y botellas de su línea de vino blanco, Avaline. “ Cuando se trata de comidas en verano, siempre anhelo algo fresco y fácil, y me encanta una buena ensalada ”, explica Díaz de inmediato, de pie frente a la mesada de mármol de su inmaculada cocina.

“Estoy muy emocionada de unirme a @goopkitchen para lanzar mi ensalada de verano favorita, que combina perfectamente con nuestra nueva Avaline Sauvignon Blanc”, escribió la actriz de La boda de mi mejor amigo junto a las imágenes. “Está llena de grandes sabores y crujientes, con lechuga crujiente, salsa de mango dulce y picante, guisantes, zanahorias, pepinos, hierbas frescas, rodajas de palta y se sirve con una guarnición de arroz inflado, cajú confitado y una vinagreta certificada. ¡Te va a encantar!”, completó.

Una reacción inesperada

Pese a que en la heladera de la artista no se veía más que ensaladas y vinos -nada apto para Raddix, la pequeña hija de tres años que tuvo vía subrogación de vientre junto a su marido, Benji Madden- las críticas para Cameron apuntaron más que nada al cuidado del medio ambiente. “Puede que te sorprenda saber que nosotros, los campesinos, podemos hacer nuestras propias ensaladas y no necesitamos usar y desperdiciar todo ese plástico. Gracias de todos modos, Gwyneth y Cameron”, señaló una seguidora.

“Probablemente sabe bien, pero ¿¡¿todo este plástico?!? ¿En serio? ¿No ves que la naturaleza se está hundiendo? Los océanos están llenos de plástico, el planeta se está calentando, nuestro aire está contaminado… Podría seguir y seguir. ¡Piense en sus hijos, en cómo crecerán!”, apuntó de inmediato otra persona. “¡Qué rico! Pero cuánto plástico para algo tan saludable.. Es contradictorio…”, añadieron. “Estamos arruinando el mundo que heredarán nuestros hijos”, sumaron después.

Cameron Diaz y su socia Katherine Power (Crédito: Instagram)

Lejos de dejar pasar el tema, la cuenta oficial de Goopkitchen levantó el guante y respondió las inquietudes de los seguidores. “¡La sostenibilidad también es increíblemente importante para nosotros! Después de trabajar con un equipo de expertos en empaques, elegimos contenedores de tereftalato de polietileno (rPET) reciclados, porque pueden vivir otro día después de que termines con ellos. De hecho, cada uno de nuestros envases bowl o ensalada de rPET reutiliza entre 3 y 3,5 botellas de plástico recicladas”, informaron de forma oficial.

Además de enojarse por la cantidad de plástico en la heladera, los ecologistas se mostraron indignados porque la actriz se ha manifestado en varias oportunidades como una persona preocupada por el medio ambiente. De hecho, el año pasado fue la actriz Drew Barrymore, mejor amiga de Cameron, quien hizo alusión al tema cuando reveló que era su guía para llevar adelante un estilo de vida más ecológico. “Le prometí que me convertiría en alguien a quien ella me había estado presionando para que fuera toda mi vida, consciente del medio ambiente y viviendo un cierto estilo de vida sostenible”, le dijo la actriz de E.T a la revista People.

“Hago todo lo que puedo hacer, todas las cosas básicas que todo el mundo hace… Ser consciente de mi consumo de energía, en cuanto a todas las luces de mi casa, cuánta energía uso, cuánto abrir el agua, configurar mi termostato, mi reciclaje...”, aseguró en una oportunidad Díaz en relación a su estilo de vida.

Drew Barrymore junto a su fiel amiga Cameron, de quien dice aprendió a ser mas consciente

