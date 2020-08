Camila Cavallo: "No voy a usar mis redes para tirar indirectas"

Camila Cavallo disfruta de su nueva vida junto a su hija

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 13:20

A los 26 años, Camila Cavallo tiene muchas cosas claras. Separada del actor Mariano Martínez y ya instalada en su nuevo hogar de Belgrano con su hija Alma, la modelo contó cómo vive este momento y desmintió mandarle indirectas a su ex a través de las redes sociales.

"La vengo llevando como puedo, ninguna separación es fácil, pero la verdad que bastante bien teniendo en cuenta el contexto de no poder sociabilizar con los amigos y con un montón de cosas. Por suerte vino mi mamá de Santa Fe a acompañarme, así que me siento muy contenida, muy acompañada. Estoy armando nuestro nuevo hogar con Alma, juntas", contó en Esto no es Hollywood, el programa que conduce Fernanda Iglesias en Radio del Plata.

Muy tranquila, la modelo siguió hablando: "Nos separamos en marzo, justo cuando empezó la pandemia. Como estaba todo muy parado el tema inmobiliario, hasta junio estuvimos viviendo juntos y ahí me mudé a un departamento".

La convivencia estando separados -junto a los dos hijos que el actor tuvo con Juliana Giambroni-, según ella fue pacífica. "Re bien nos llevamos, la verdad que super bien. No sé si lo mejor es estar conviviendo separada, pero nos super divertimos, estábamos con los chicos y tenemos re buen vínculo. Nos separamos bien, no queríamos llegar al extremo de los gritos y ¿viste cuando te das cuenta de que los rumbos de la vida van por otro lado? Nosotros nos conocimos y decidimos formar familia enseguida. Lo fui conociendo en la relación, embarazada, teniendo a Alma... En un montón de aspectos coincidíamos y en otros no tanto y para no llegar al choque, nos separamos para priorizar el vínculo y priorizar a los chicos".

Muy segura, Cavallo jura que fue todo de común acuerdo. "La decisión fue entre los dos, fue charlado durante muchos meses, no fue una decisión impulsiva de un día al otro. Se fue dando". Y con respecto a dejar de hacer cosas por el matrimonio, la chica se plantó y respondió: "No hay nada que no haya podido hacer. El tema laboral se me complicó un poco porque vivía lejos, pero fue una decisión mía esa. No nos separamos por eso, no sabría decirte qué fue específicamente, pero viste que hay cosas que se sienten, que van pasando... Quizás pensabas que eran muy parecidos, que te gustaban las mismas cosas en la vida y te das cuenta que no, que no es tan así".

La relación con la ex de Mariano también es buena. "Yo me hablo con Juli [Giambroni] y tenemos la mejor entre todos, siempre fue así, desde el principio. Me parece lo más sano, yo soy bastante de priorizar lo sano. Y Juli es de la familia, como lo soy también yo, somos una familia ensamblada. Pensá que a Milo lo conocí cuando tenía 3 años y hoy tiene 7. A Oli cuando tenía 6 y hoy tiene 11. No son mis hijos, pero los quiero como si lo fueran. Son los hermanos de Alma, además. Ahora los veo cuando llevo a Alma a lo de Mariano, ahí me los cruzo y quizás me quedo una hora... Juego un rato con Oli al Uno o hacemos algunas cosas, pero es difícil con la cuarentena. Me gustaría que pudiesen venir un día a mi departamento, que se queden a dormir, pero no es posible todavía".

Hace unos días, Camila subió unos videos a su Instagram cantando unas canciones que algunos interpretaron como dirigidas a su ex. Sobre todo la canción de Thalía "Lindo, pero bruto". Pero ella aclara: "Yo no canté esa canción, yo canté una canción de Danna Paola y se ve que una instagramer la reposteó en su historia y puso ese tema arriba. Tampoco los temas que canto son indirectas, yo soy una persona muy directa y lo que tengo que decir se lo digo a la persona que se lo tengo que decir, no voy a usar mis redes para tirar indirectas. A Mariano no tengo nada que reprocharle. Las cosas que le tenía que decir, ya se las dije, como él me las dijo a mí. No hay nada que no hayamos hablado, siempre tuvimos mucha comunicación. Lo digo ahora que tengo la oportunidad, pero estoy tranquila con lo que soy, soy muy segura de mí misma, no necesito aclararlo".

¿Entonces no hubo pelea con Mariano Martínez? Simpática y relajada, Camila asumió: "Tuvimos peleítas, algunas diferencias. Cosas que llevaron a que hoy en día no estemos juntos, pero nada grave".

Camila Cavallo junto a su hija, Alma

Aunque hubo una foto que dio lugar a sospechas y también por la diferencia de edades, Cavallo nunca fue fanática de su ex. "No era fanática. Surgió eso porque cuando iba a quinto de la secundaria, teníamos el aula llena de posters y había uno de Mariano. Yo justo me saqué una foto con ese, pero no era fanática ni nada. La única novela que vi de él era esa donde hacía de ciego, que ni sabía que era él. La veía con mi abuela".

Ya instalada en Buenos Aires, Camila quiere volver a trabajar. "Yo hacía mucha publicidad y campañas como modelo. Cuando me fui a vivir a Nordelta y al tener una bebé se me complicó mucho el tema de ir a Capital a hacer castings. Lo dejé bastante de lado y ahora lo quiero retomar. Mientras tanto estoy haciendo un curso de maquillaje, empecé fotografía... Nunca me quedo quieta en esto de los conocimientos. Me gusta mucho la veta artística, pintar cuadros... Mariano nunca me agobió, fue una decisión mía irme a vivir con él y de hecho siempre me acompañó. Cuando quise hacer baile, él se quedaba con la gordita... Hasta los cinco meses de embarazo hice gráficas y después de tener a la nena hice lo que pude. Al no ir a los castings, lo perdí un poco, pero todo lo que iba saliendo siempre lo hice y él siempre me acompañó. El año pasado hicimos una prueba para estar en el 'Bailando...', pero no pudimos coordinar mucho, entonces no nos sentíamos como para exponernos en ese sentido. No estábamos mal como pareja. Empezamos a estar mal en diciembre y en marzo nos separamos. Y un 'Bailando...' no va a determinar tu pareja. Si se desgasta es porque ya está desgastada".

Ante la pregunta de formar una nueva pareja, la modelo fue tajante: "¿Ahora? No puedo ni pensar, me acabo de separar, ¡no! A la única persona que me cruzo es al portero y está casado. Yo no soy muy de conocer por las redes, si bien a Mariano lo conocí por Instagram, no soy de responder mucho. A algunos les he respondido, pero es raro que me encaren por Instagram. Además cuando sos mamá es distinto. Pienso que la próxima vez que me ponga en pareja va a ser una persona que conozca mi hija, que es lo mas preciado que tengo. Entonces, voy con mucha cautela y hoy en día no estoy pensando en eso".