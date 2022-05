Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul, habló de su separación por primera vez y fue contundente: “A Tini no la conozco”

Recién llegada de España, Camila Homs asistió a un evento de una reconocida marca de lencería y habló con la prensa. Si bien no quiso revelar detalles de su intimidad, la modelo confesó que, por el bienestar de sus hijos, tiene un trato cordial con el futbolista. Además, aseguró no conocer a Tini Stoessel, la presunta nueva pareja de De Paul.

“Los chicos disfrutaron un montón, la pasaron súper lindo. Yo también disfruté un montón de mis amigas, del calorcito, de pasear por España que amo, así que todo muy bien”, comentó Homs en una nota con Socios del espectáculo sobre sus días en el viejo continente.

Respecto a cómo está viviendo su separación de Rodrigo De Paul y los rumores de romance de su ex con Tini Stoessel, advirtió: “ Sigue siendo una situación delicada, nada fácil, pero en otras relaciones no me meto . No me corresponde meterme. Yo en este momento estoy muy bien, contenida por mi familia como siempre, por mis hijos que son mi sostén, por mis amigas, así que pasando el momento lo mejor que puedo”.

En cuanto a cómo es el trato diario que mantiene con el padre de sus hijos, aclaró: “Todo muy cordial. Ellos no pierden el contacto con su padre, que es lo importante. Así que, todo bien”, expresó para acto seguido responder una nueva pregunta sobre el tema: “No somos mejores amigos pero tenemos una relación cordial por el bienestar de nuestros hijos y la comunicación de ellos con él”, volvió a repetir desmintiendo que no se hable con el jugador de la Selección Nacional.

“¿A Tini la conocías de antes?”, le preguntó el cronista de eltrece. “No, no la conozco. No tengo nada para decir sobre ella, no la conozco”, fue lo único que la modelo dijo sobre quién sería la nueva novia de su expareja.

Otros tiempos. Camila Homs y Rodrigo De Paul y una Navidad familiar en Europa Instagram Camila Homs

Tras confirmar que su relación con Rodrigo De Paul comenzó de muy chicos, la modelo aseguró que no se arrepiente de haber dejado su país y su carrera para seguir los pasos del futbolista. “Empezamos desde muy chicos pero es algo que me guardo para mí. Como siempre digo, no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado, lo hice por amor y lo volvería a hacer si me vuelvo a enamorar”, indicó.

Por último, Camila habló de la China Suárez y desmintió haber cambiado su pasaje a España para no cruzarse con ella. “No estaba al tanto, no lo sé, no me corresponde hablar de eso. Sí cambié el pasaje pero por una cuestión personal mía. Digo la verdad y nada más”, concluyó quién tiene pensado quedarse a vivir en Argentina y ya está analizando algunos proyectos para hacer televisión.