Campi: el desafío de interpretar a Cavallo en Menem, por qué no quiso juntarse con él y el recuerdo de su sátira en VideoMatch

“Cuando interpreté a Rodolfo Páez, el papá de Fito en la serie El amor después del amor, no la vi antes sino cuando se estrenó, y fue tan bueno que hice lo mismo con la de Menem. Quienes la vieron me dicen que les gusta y yo les creo”, le confiesa Campi a LA NACION sobre la serie que se estrena hoy por Prime Video y donde interpreta a Domingo Cavallo.

No es su primera vez en la piel del exministro de Economía, porque ya lo había hecho en “Gran cuñado”, en VideoMatch, en los 90. También cuenta por qué no quiso tener una entrevista previa con él, y revela que dejó de fumar hace dos meses porque se está preparando para una superproducción musical para fin de año.

-Entonces sos cabulero…

-Mucho. La voy a ver ahora que se estrena. Fue un partidazo que ganamos y vamos por la revancha (risas).

Campi en la piel del exministro de Economía Domingo Cavallo

-¿Cómo te llegó la propuesta de interpretar a Domingo Cavallo?

-Me llamaron para hacer casting y la verdad que no me gusta, pero me lo disfrazaron, me pidieron que me caracterizara, que me mandaban un texto y que enviara el video. Y con eso me cebaron (risas). A los diez minutos ya estaba disfrazado de Cavallo, con los lentes de contacto y todo. Lo mandé y a los veinte minutos me preguntaron si en enero iba a estar en Buenos Aires. Y quedé. Estaría bueno que fuera más parecido a Brad Pitt pero no, es a Cavallo (risas).

-Ya lo habías hecho en Gran cuñado.

-Si, pero era la caricatura y esto es un retrato. Fue un laburo más minucioso que en ese momento, y miré detalles, la línea de pensamiento. En la caricatura vas por el trazo grueso.

A fondo - Rodaje serie Menem - ANEXO

-Viviste el menemismo y conociste a Cavallo, además...

-Claro, porque con VideoMatch iba a hacer notas a la Casa Rosada y me lo crucé muchas veces. A Menem también lo conocí e hice varios “Insoportables” que están en YouTube. Fue divertido. Hice de Cavallo siendo ministro de Economía. Tengo 56 años y viví toda esa época.

-¿Tuviste que volver a estudiar al personaje o pudiste tener una charla?

-Lo tenía en la memoria, pero tuve que volver a mirar, para refrescar. Tuve la posibilidad de juntarme con él y dije que no porque no me quise empapar del Cavallo de ahora, porque el de los 90 tenía otra virginidad. Después se fue endureciendo, pasaron treinta años y se arman crostas que no me interesaban para el laburo. Prefería el recuerdo y lo que encontraba en redes.

"Creo que a Cavallo le va a gustar", cree Campi Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Y durante la filmación también te maquillabas vos?

-No, un equipo, pero yo meto mano. Hicimos el boceto juntos. Me gusta cuando voy a un restaurante y el dueño me cocina, me sirve, me cobra y me pregunta si estuvo rico. Ese es mi laburo. No soy el actor al que le ponés la peluquita que eligió otro. Es mi historia.

-¿Creés que a Cavallo le va a gustar el trabajo que hiciste?

-No sé si me llamaría porque es muy respetuoso. Sería incapaz de llamarme, le guste o no mi trabajo. Pero yo creo que le va a gustar. Antes tampoco nunca me dijo nada. Jamás tuvimos el teléfono el uno del otro.

-¿Cómo fue interpretar a este personaje tan controversial de nuestra historia?

-Como actor no puedo juzgarlo porque no podría hacerlo. Tengo que encontrarle la parte querible.

-¿Y cómo hiciste para encontrarle una parte amorosa?

-Todos la tenemos. Por la dirección de Ariel Winograd, fue por el lado de su ingenuidad política. La política era un terreno extraño para él porque es economista. Menem era el gran jugador. Entonces fui con una cierta ingenuidad política y lo enternecí un poco. Y creo que sucedió así porque Menem era un voraz político y estos quedaban chicos a su lado. Eso se cuenta en la serie. Me sirvió agarrarme de ahí. Te guste o no, estas cosas nos unen como argentinos porque hablan de nuestra historia y cualquiera que lo ve sabe de quién estoy hablando si digo “riojano patilludo”. Esta serie nos hace dar cuenta de que tenemos algo en común, que pertenecemos a este grupo que somos los argentinos. Vivimos juntos momentos tristes, feos; dolores, alegrías. Los dos padecimos el corralito y los dos nos fuimos a Miami barato. A todos nos pasó y a un ecuatoriano se lo tengo que explicar y a vos no. Y eso nos une.

"Es la primera vez en mi vida que hago gira por todo el país en 34 años de trabajo", cuenta Campi, que protagoniza un unipersonal Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Cómo fue trabajar codo a codo con Leo Sbaraglia?

-A Leo lo conocía hace rato, pero nunca habíamos laburado juntos. Me gusta lo que hace. Nos conocimos y nos gustamos. Fue lindo compartir. Lo mismo con Winograd. Me gusta su trabajo, su mirada de la comedia. Son linda gente y obsesivos como yo, están en el detalle.

-¿Tenés proyectos?

-Es la primera vez en mi vida que hago gira por todo el país en 34 años de trabajo. Estoy haciendo mi unipersonal que está en Prime Video también, Monólogos argentinos. En su momento me dio una mano (Antonio) Gasalla en la dirección. Tengo dos premios y fue lo más visto en Hispanoamérica durante dos semanas. Lo tuve que cambiar un poco porque tenían que entenderlo en Puerto Rico. El original es muy argento. De eso hablaba cuando digo que esto nos une porque tengo que ampliar el círculo, y en cambio hacerte reír a vos me es más fácil porque tenemos los mismos códigos.

-¿Y te llevás a la familia en esas giras?

-Santino (hijo de Denis Dumas con su pareja anterior) es parte del equipo de trabajo y a veces viene Denis con Francesca, la más chica de nuestras hijas; pero es poco, un fin de semana, porque voy y vengo. Me encanta girar porque disfruto mucho a la gente. Termino la función y bajo a platea para despedirlos. Soy un tipo inseguro, todos los que actuamos lo somos y necesitamos que 500 tipos nos digan día a día qué buenos que somos. Y la gente normal necesita que el jefe se lo diga una vez al mes. Entonces, cómo me la voy a perder. Hacer esta gira y que me digan qué lindo soy me ahorra años de terapia (risas). Aprovecho que tengo un hueco entre el final de Esperando la carroza y el comienzo de los ensayos de una comedia musical, una superproducción para fin de año. No puedo decir nada de nada todavía.

Campi y Denise Dumas instagram.com/campiobra

-¿Vas a cantar y bailar?

-De todo. Por eso tuve que dejar de fumar ya hace dos meses. Sabía que tenía que dejar de fumar para poder hacer esta comedia musical y justo tuve una flema que me impedía respirar bien, entonces me propuse no fumar ese día, al día siguiente tampoco y al tercero ya eran tres hileras de ladrillos y dije: “¿Si hacemos una pared?”. Y ya llevo dos meses sin fumar. Según mi psicóloga, uno es sin cigarrillo, entonces estoy conociéndome. Fumaba desde los 15 y había dejado dos veces antes, una durante dos años y fueron los peores de mi vida (risas). Me di cuenta de que soy adicto al cigarrillo.

-¿Qué otras cosas cambiaste para este musical?

-Estoy corriendo, entrenando, cuidándome en el peso. Soy obsesivo. Quiero estar a la altura de lo que me exige esta comedia. Me gustan los laburos incómodos. Para laburos cómodos hago otra cosa.

-Te atraen los desafíos...

-Sí, como Menem. Me dijeron que tenía que hacer el mismo personaje que hice en caricatura, pero como retrato. Y ya me atraparon.