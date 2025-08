Cancelan un show de Roberto Pettinato en Chaco, tras sus polémicos dichos sobre el folclore: “Es una pena”

Este jueves, Roberto Pettinato se iba a presentar en un bar de la localidad chaqueña de Quitilipi, en donde tenía previsto realizar un show en homenaje a Sumo, la banda de rock liderada por Luca Prodan de la cual formó parte como saxofonista.

Sin embargo, en las últimas horas, la gente del lugar decidió cancelar el recital debido a los polémicos dichos del conductor, que recientemente afirmó que el folclore le daba “vergüenza”.

“A todos nuestros seguidores y clientes. Por medio de la presente, y por razones de público conocimiento, informamos que hemos decidido suspender el evento SUMO X PETTINATO debido al malestar público ocasionado en nuestra querida comunidad de Quitilipi por los enfrentamientos mediáticos entre gente del folclore y de otros ámbitos musicales”, explicaron desde del bar chaqueño, en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

“Es una pena para nosotros no poder desarrollar este evento, ya que se han vendido bastantes entradas”, continúa el escrito. Además, los encargados del lugar hicieron saber que perderán dinero por su decisión, pero que prefieren “priorizar el bienestar de la comunidad” y que el valor de las entradas será debidamente devuelto.

Hace unos días, Pettinato expresó en su ciclo de streaming: "A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”.

“Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos. Digo, no sé si tiene algo que ver... Y ahí viene el tema. ¿Soy yo el que no lo entiende?”, se preguntó. “Ojalá viniera gente a decirme ‘vos tenés que entender esto’. Pero el folclore, el charanguito, el bombito, la cosa... Ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta”.

El cruce entre Pettinato y Sáenz por el folclore

El músico fue más allá en su descripción y comparó la experiencia de escuchar este género con una situación incómoda. “Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: ‘No, no quiero escuchar esto’”, sentenció. En una de sus frases más contundentes, Pettinato concluyó en que le daba “vergüenza y asco” el folclore.

Indignado con esta declaración, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no dudó en salir a responderle. “Quiero poder contestarle a alguien que habló de que se avergonzaba del folclore, que le daba vergüenza el folclore. Y hasta con asco manifestaba que no entendía qué era patear el bombo, la quena, la guitarra, el charango”, comenzó diciendo mientras participaba de una de las tantas peñas que hay en la provincia del norte.

Sáenz definió el folclore como un pilar de la identidad nacional. “Acá le decimos a este señor que esto es el folclore. Que el folclore es tradición, costumbre. Acá vibra el amor, porque acá viven la costumbre y la identidad de todos y cada uno de los argentinos”, sostuvo.

“Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores culturales del folclore en todo el mundo, y de nuestra tradición, le decimos a este señor, Pettinato, que el folclore no se entiende, el folclore se siente y se lleva adentro del corazón”, afirmó el gobernador.

Además de estas declaraciones, muchos usuarios en las redes sociales reaccionaron con indignación ante los dichos del exconductor de Duro de Domar, criticando su postura.

El Chaqueño Palavecino reaccionó a los dichos de Pettinato DIEGO SPIVACOW / AFV

“Creo que está ofendiendo al pueblo, más allá de todo lo que se ha hecho. Nosotros somos una continuación de todo lo que es la argentinidad”, señaló el Chaqueño Palavecino, tras tomar conocimiento de los dichos del músico y conductor. "Está ofendiendo a toda la argentinidad, a toda Sudamérica, porque realmente Sudamérica tiene el folclore”.

Desde su cuenta de Instagram, Pettinato brindó una extraña explicación en su defensa: “Les quiero aclarar algo, yo lamento muchísimo todos los que se ofendieron con respecto a lo que creen que yo dije sobre el folclore. El folclore es la base de nuestro país, pero el rock también lo es, por eso siempre la pelea y el versus”.

“Lo que quise decir es que a mí me avergüenza de mí, no de ustedes. Me avergüenza de mí no saber folclore. Nunca pude tocar en el saxo salvo ‘Zamba de mi esperanza’. Sin embargo, me crié con el Gato Barbieri, quien tocaba música folclórica con algo de jazz, eso fue lo que me crió”.

“No tengo tanta cultura del folclore. (...) Voy a aprender a tocar folclore en el saxofón, que es muy difícil, y voy a invitar a alguno de ellos”, finalizó en su descargo.