1 de abril de 2020

"Es loco que cuando uno tiene tanto algo deja de valorarlo", comienza la reflexión de Candelaria Tinelli sobre la pandemia de coronavirus . La hija del conductor está en Esquel junto a su familia transitando la cuarentena obligatoria y desde allí compartió algunos pensamientos sobre este particular presente, a través de sus historias de Instagram.

"Se vuelve costumbre ver a tus amigas. Se vuelve costumbre dormir con tus perros. Se vuelve costumbre juntarse con la familia o salir a tomar algo con un amigo, hasta estallar de la risa", relató la cantante. Y agregó: "Pero de golpe, pum. Todo esto que tenías con tanta facilidad y casi ya no disfrutabas porque se había vuelto 'costumbre', se vuelve lo que más deseas y extrañás. Agradezco esta enseñanza que nos da el mundo ".

Las historias reflexivas de Instagram de Candelaria Tinelli Crédito: Instagram Stories

En estos días de aislamiento la hija de Marcelo Tinelli aseguró que pudo "reconectarse con lo importante" y volver a darle valor a aquellas situaciones cotidianas que hoy resultan imposibles por la pandemia: " Realmente valoro a todas las personas increíbles que me dio la vida. Mis animales, mis vínculos. Visitar a mi hermana, abrazarla. Compartir charlas únicas, o solo estar ahí junto a esa persona, haciendo nada".

Además incitó a sus seguidores a que aprovechen la cuarentena para hacer una introspección: "Conózcanse a ustedes mismos, va a estar bueno, lo prometo. Me halaguen o me critiquen, yo los amo y los abrazo a la distancia.

Luego cerró con un mensaje esperanzador: " Me genera extrema tristeza estar alejada de mucha gente a la que amo y que voy a seguir extrañando todos los días que vienen y faltan. Pero como dice la frase: 'No hay mal que por bien no venga'. Y como dice también otra frase hermosa: 'Después de la tormenta sale el sol'".

