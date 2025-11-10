El polémico posteo de Candelaria Tinelli en medio del conflicto familiar

Luego que se hiciera pública la denuncia de Juana Tinelli por amenazas de muerte hace poco más de una semana, Candelaria Tinelli publicó en sus redes sociales un misterioso mensaje que llamó la atención de sus millones de seguidores. La segunda hija de Marcelo publicó una frase profunda que quedó abierta a la interpretación, por lo que las teorías sobre qué quiso decir no tardaron en llegar.

Después del enfrentamiento familiar, la cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase peculiar que dejó ver su posición frente a la polémica que vive. “Nunca dejes de ser buena persona, aunque te pasen mil cosas”, dice la imagen que subió a sus stories de Instagram. Si bien podría pasar con una reflexión más, en el complejo contexto familiar, rápidamente, fue considerada una indirecta.

El misterioso mensaje de Cande en sus redes

El mensaje despertó curiosidad entre sus seguidores y varios quisieron saber el motivo detrás de él. Muchos creyeron que podría estar dedicado a su hermana menor o, tal vez, a Paula Robles, quien fue muy crítica con Marcelo Tinelli. Sin embargo, hasta el momento la cantante no dejó nada claro ni se refirió al respecto.

Hace unos días, Candelaria celebró su cumpleaños número 35 y decidió centrarse en disfrutar junto a sus familiares y amigos, luego de la fuerte exposición mediática derivada del conflicto con su hermana Juanita.

Por tal motivo, Marcelo decidió subir a sus redes sociales un tierno posteo para ella. “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos”, comenzó su dedicatoria.

El tierno posteo que Marcelo le dedicó a su hija

Luego, sumó unas sentidas palabras: “Feliz cumple, amor mío. Hemos vivido tantos momentos juntos a lo largo de los años y cada instante compartido me llena de orgullo y amor. Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre”.

“Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido. Hasta el último de mis días, mi deseo es verte feliz, acompañarte y disfrutar cada etapa de tu vida”, agregó en el mensaje.

Para concluir, reforzó su sentido texto con una frase especial para su hija: “Te amo con todo mi corazón, que tengas un cumpleaños maravilloso. Me queda una frase que una vez leí ‘no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes vida para disfrutar de todo’. Te amo por siempre”.

Ante esa emotiva publicación que se llenó de likes en Instagram, Cande respondió con un mensaje acorde al momento personal que atraviesa el conductor: “Me emocioné. Ya sabes lo que siento por vos. Te amo profundamente, en las malas y en las buenas a tu lado, con todos tus aciertos y errores. Gracias por este vídeo”.