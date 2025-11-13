En medio de la disputa familiar, Candelaria Tinelli compartió un video que dio que hablar

Las cosas en el clan Tinelli están más tensas que nunca. Todo comenzó cuando Juana, la hija del conductor y Paula Robles, denunció amenazas de muerte e hizo un fuerte posteo con el que buscó tomar distancia de su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, expresó. Esto desató una fuerte interna con varios involucrados. Lejos de acallar la disputa, en las últimas horas Candelaria Tinelli revivió el fuego al publicar un picante video en sus redes sociales.

El miércoles 12 de noviembre, Cande Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, compartió con sus 4.4 millones de seguidores un video correspondiente a una escena del programa Poné a Francella. En la misma se pudo ver al personaje de Guillermo Francella en una oficia con un ataque de furia, mientras empujaba y golpeaba muebles y utilizaba el matafuegos. “Yo arrancando la mañana con todas las hue***as que escucho”, comentó Tinelli. Si bien no entró en detalles, su mensaje fue interpretado como una indirecta al escándalo mediático que envuelve a su familia.

El posteo de Cande Tinelli en medio del escándalo con su familia (Foto: Instagram @candelariatinelli)

De los hijos de Marcelo Tinelli, Candelaria siempre fue la que tuvo más presencia en los medios. Tras los fuertes dichos de Juanita, que sacaron a la luz las internas familiares, la joven habló con Puro Show (eltrece) y se diferenció de su hermana menor. “No sé qué pasó. No tengo relación con ella. La verdad desconozco. Preguntale a Mica, quizá sabe un poco más”, dijo. Asimismo, dejó en claro que este distanciamiento no tenía solo que ver con los dichos de la modelo, sino que aseguró: “Nunca tuve relación, la verdad”. Tras su denuncia, Juana dejó de seguir en Instagram a su padre y a su hermana mayor.

Asimismo, en medio de los entredichos, esta semana Candelaria publicó en sus historias de Instagram una peculiar frase que reforzó la polémica. “Nunca dejes de ser buena persona, aunque te pasen mil cosas”, decía la imagen. Si bien pudo haber sido una reflexión más, dado el contexto, se interpretó como una indirecta a su familia.

La frase que compartió Candelaria Tinelli en medio de la interna familiar

Tras la denuncia de la modelo de 22 años se dividieron las aguas. Paula Robles, exesposa de Tinelli y madre de Francisco y Juana, salió en defensa de su hija y apuntó contra su ex. Del otro lado quedaron Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, salió en defensa del conductor.