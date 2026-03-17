El calco de su padre: tiene 29 años, es actor, músico y modelo y, sin renegar de su herencia, se abre su propio camino

A los 29 años, Rafferty “Raff” Jellicoe Frost Law es uno de los jóvenes británicos más fascinantes de su generación. Hijo mayor de Jude Law (53) y Sadie Frost (60), su vida transcurrió desde chico entre sets de rodaje, sesiones fotográficas y un ambiente artístico que, lejos de abrumarlo, moldeó su identidad creativa. Nacido el 6 de octubre de 1996 en Londres, Raff heredó no solo el apellido, sino también el magnetismo y la sensibilidad artística que caracterizan a los Law. Padre actor, madre actriz y diseñadora, una hermana –Iris (25)– modelo y también un abuelo actor (Peter Law). Un entorno que, como él mismo contó, lo marcó. En una entrevista con Country & Town House, Raff aseguró: “Cuando ves a tus padres apasionados por algo desde una edad temprana, de algún modo vos también comprás esa pasión”. Asistió a Bedales School, la misma escuela en Hampshire que formó a varias figuras del mundo artístico, y fue allí donde actuó por primera vez en obras de teatro. “Siempre me encantó actuar, desde los 5 años, y ellos (mis padres) nos apoyaron mucho a la hora de que siguiéramos nuestras pasiones”, le dijo a GQ.

Sus padres Jude Law y Sadie Frost. Se casaron en 1997 y se separaron en octubre de 2003 Dave M. Benett - Dave Benett Library

Con sus hermanos Iris y Rudy, que también es actor Dave Benett - Dave Benett Library

Su carrera en la pantalla empezó fuerte: protagonizó Twist (2021) y luego dio un salto internacional con la serie de Apple TV+ Masters of the Air (2024), compartiendo elenco con Austin Butler y Barry Keoghan.

LA CHICA QUE CONQUISTÓ SU CORAZÓN

Desde 2022, Raff vive una sólida relación con Rosa Ramírez, modelo y actriz dominicana. En noviembre de 2024 posaron juntos a modo de presentación en Los Ángeles, radiantes y cómplices, durante una comida de Simkhai x Fai en el hotel The Sunset Tower. Cuando cumplieron dos años, el actor fue contundente en sus declaraciones a través de sus redes sociales: “Te amo con todo mi corazón. Por muchos más recuerdos y aventuras”.

Raff posa con su novia, la modelo y actriz dominicana Rosa Ramírez, con quien sale desde 2022 Stefanie Keenan - Getty Images North America

MÚSICA, MODA Y MÁS

Además de actor, Raff es músico y modelo. Su banda, Outer Stella Overdrive, lanzó su primer single en 2018 y su EP Clout & Self Doubt en 2021. Él mismo contó que compartir gustos musicales con su hermana Iris fue clave para animarse. “Seguíamos a las mismas bandas y gracias a eso pude formar la mía”. En 2014 desfiló por primera vez para DKNY y desde entonces trabajó para Burberry, Valentino, Dolce & Gabbana, Mulberry y Brioni, entre otras firmas top. Además de protagonizar varias tapas de revistas.

En noviembre del año pasado, Rafferty fue invitado a la comida vip que Michael Kors y Suki Waterhouse celebraron en el Claridge’s de Londres Dave Benett - Dave Benett Collection

Junto a su famoso padre protagonizó la campaña primavera-verano 2022 de la firma italiana Brioni

Con una carrera en ascenso, una vida sentimental estable y una versatilidad artística que lo distingue incluso dentro de su talentosa familia, Rafferty se consolida como una figura con identidad propia.