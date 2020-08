Cantando 2020: los motivos por los que Pepe Cibrián se despidió del jurado del certamen Crédito: Instagram

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Pepe Cibrián se despidió este miércoles del jurado del Cantando 2020, explicando que la persona que cuida de su tía Carmen, de 90 años, dio positivo en la prueba de Covid-19 y que, por tratarse de un contacto estrecho, él mismo deberá permanecer aislado durante los próximos días.

"Lamentablemente, una de las personas que trabaja en casa, a cargo de mi tía Carmen, de 90 años, comenzó a sentir síntomas de Covid-19. Se sometió a un hisopado que, en el día de ayer, se confirmó como positivo", inicia el texto publicado por el actor y director en su cuenta oficial. "Por eso, toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondientes. Esto me impide cumplir con mi rol de jurado en el Cantando 2020 pero sí con mi responsabilidad como ciudadano".

"Agradezco el cariño de todos. Disfruté mucho de mi paso por el Cantando. Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción, que se ha comportado impecablemente conmigo. Ahora priorizaré nuestra salud quedándome en casa. Cuidándome y cuidándolos", finaliza el escrito, que lleva la firma de Cibrián.

Una salida en medio de rumores

Ayer, comenzó a resonar un rumor que indicaba que Cibrián dejaba su lugar de jurado en el certamen, y a esta versión se sumó además la noticia de su ausencia en el programa. Oscar Mediavilla fue el encargado de reemplazarlo, y simplemente se señaló que el director de musicales como Drácula y Edelweiss se había pedido unos días por cuestiones familiares. La semana anterior, en una de las emisiones del reality de eltrece, él mismo había contado que su tía Carmen -"el último bastión de mi familia", según reconoció- se encontraba pasando un difícil momento de salud.

En Hay que ver, el productor ejecutivo del Cantando 2020 Gabriel Fernández reveló que se estaba evaluando tener un jurado rotativo en el certamen, por lo que la ausencia de Cibrián -que en ese momento parecía momentánea- abría la puerta para que LaFlia pruebe nuevas opciones en su lugar.

"No, no es cierto que me bajo del Cantando, por lo menos de mi parte", le dijo Cibrián a LA NACION ayer, cuando circulaban rumores de que su lugar en el jurado estaba en jaque porque la producción no lo consideraba "funcional" al show. "No podré ir porque no me siento bien, pero no es por nada malo, simplemente estoy cansado y con un tema familiar", agregó.

"Sé que Mediavilla me va a reemplazar porque tengo una tía grande que no está nada bien y que tiene de todo, y me voy a quedar con ella. Yo tampoco estoy de ánimo, con una depresión o con la tristeza que me genera esto de mi tía, por eso le dije a la producción de no ir. No sé si volveré, todo depende de lo que ellos decidan hacer conmigo. Nadie me dijo que no voy a volver, no me echaron", finalizó.

