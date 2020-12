Carina Gallucci despidió a Carlos Calvo con un emotivo texto en redes

Carlos Calvo y Carina Galucci , en 2015, junto a sus hijos Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

La muerte de Carlos Calvo dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico local. Actores, productores y compañeros de Carlín lo despidieron entre lágrimas, lamentando la pérdida pero celebrando el haber conocido y compartido espacio junto al carismático actor. Y en las últimas horas, quien tomó la palabra fue Carina Gallucci, la esposa del actor y su gran compañera.

A través de su cuenta en Instagram, la viuda de Carlín compartió un extenso texto de despedida. En la publicación, ella escribió: "¡Oso de mi Vida! Busqué entre el millón de fotos que tenemos juntos, pero esta es la que más me gustó, un abrazo de amor eterno, en un barco que se movía mucho y te asustaba porque no podías ver el horizonte. Ahí nos abrazamos fuerte y sabía que juntos, pase lo que pase, podríamos enfrentar todos los avatares de la vida, como ese mar con tormenta que nos todo atravesar, pero que luego esa furia calmó y vino la paz. En ese momento no teníamos a nuestros dos hijos, mis dos soles que hoy son el sentido más importante de mi vida. Estamos comenzando a construir un amor que ni sabíamos si iba llegar a algún puerto o si iba a naufragar. Y hoy mi amor, llegamos más lejos de lo que hubiésemos imaginado, viviendo momentos hermosos, que atesoro en mi xorazón y que jamás voy a olvidar".

En el posteo, Carina subió una foto en la que se encuentra abrazada a Calvo, con quien tuvo dos hijos. Y en su texto, luego agregó: "Tengo un dolor que me atraviesa el alma, no porque te hayas ido de este mundo, sino por lo que tuviste que sufrir toda esta cantidad de años, pero también tengo que decirte que admiro tu fuerza, tu lucha por seguir adelante a pesar de todo, por esforzarte siempre en cuidarnos y darnos todo el amor incondicional y darles el ejemplo a mi y a nuestro hijos de nunca bajar los brazos. ¡De pelear hasta el final! (...) Ya esta vez no podía pedirte que te quedes a mi lado, como cuando tenía a Facundito en mi panza, ya no, ya es tiempo de partir amor mío, mi oso hermoso como nos decíamos. Sé ahora que estás feliz, en paz y pudiste liberarte de ese cuerpo que fue una cárcel por más de 20 años, y estás libreeee como deseabas tanto serlo".

En el tramo final de su texto, Gallucci le dedica a Carlín una emotiva despedida, y concluye: "Chau mi oso. Gracias por haberte cruzado en mi camino, y así te abrazo eternamente. Sos un orgullos para mis hijos, para mí y para todos, todos te aman. Hasta siempre mi amor".

