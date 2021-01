Carina Zampini derribó un viejo mito sobre sus comienzos en la tele

La actriz y conductora habló del amor y desmintió los romances con sus compañeros de El gran premio de la cocina Crédito: Instagram

Hace un tiempo, Carina Zampini dejó las telenovelas para incursionar en el terreno de la conducción, especialmente en el género de los reality shows. Fiel a su bajo perfil y humildad, la presentadora de El gran premio de la cocina pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y se animó a hablar de todo: sus ganas de volver a la actuación, el amor y los rumores de romance con sus compañeros.

"A veces me tienta lo que cocinan en el programa, entonces pruebo las recetas en casa. Aprendí a cocinar cuando fui mamá, ahí le encontré el gustito a la cocina. Le hacía las tortas de cumpleaños a Manuel (su hijo), hacia toda la repostería, la decoración", confesó la conductora que siempre tuvo ganas de volver a ser mamá pero "nunca era el momento".

Afianzada en el terreno de la conducción, la actriz advierte que sus ganas de volver a actuar siempre están latentes. "La gente me dice que quiere verme actuar de nuevo. Yo empecé a los 9 años a hacer teatro. Estuve en el San Martín y medio de casualidad empecé en la tele. Es una de mis pasiones", señaló mientras desmentía, una vez más, el mito de haber sido descubierta por Alejandro Romay en un supermercado. "Nunca fui cajera. Trabajaba en un local de un shopping vendiendo vajilla. Alejandro me vio en un casting y dijo: 'quiero que contraten a esta chica. No importa para qué, después vemos donde la ponemos'. Y me llamó en persona. Yo no podía creerlo", recordó.

Tras asegurar que la tele "era un mundo lejano" para ella, Zampini confesó que nunca fue su sueño trabajar en la pantalla, sino que "se fue dando". "Cuando Romay me llama yo no sabía qué hacer porque no quería dejar el local y quedarme sin trabajo. Y Diego, el dueño -que siempre lo recuerdo con mucho amor- me dijo: 'Carina, andá, probá y si no te va bien yo te vuelvo a contratar'. Fue determinante para que yo me anime", reveló eternamente agradecida por su gesto.

Mientras aclara que ni el dinero ni la fama la deslumbran, la reina de la cocina habló de los rumores que la vincularon con más de un compañero en el último tiempo. "Nunca salí con un compañero, sí con un camarógrafo. Recuerdo que salía de casa y tenia fotógrafos en la puerta que me seguían a todos lados", expresó sin poder acostumbrarse a ese modo de vida y agregó: "Yo necesito mantener mi pequeño universo, mi hijo, mi familia y mis amigos, cuidado; estar conectada con las cosas que me hacen bien, tener los pies sobre la tierra y disfrutar de mi laburo".

Luego, Zampini se encargó de desmentir cada uno de los romances que se le adjudicaron, el último con el periodista Federico Seeber."No estoy saliendo con Fede. No sé de donde salió eso. Nos hemos cruzado unas diez veces como mucho en estos dos años que compartimos canal. Es un tipo amable, respetuoso pero no lo conozco mucho", aclaró.

"Me engancharon con Juan (Marconi), con Christian Petersen. Primero fue con Juan, como éramos los conductores querían ver algo. Después fue con Chris y nosotros nos subimos al chiste y nos divertimos mucho", lanzó en referencia a los pases de comedia que hicieron en el programa en más de una oportunidad.

Tras asegurar que los hombres no se le acercan "por miedo", Zampini reveló que está abierta al amor y que su hijo de 22 años no es para nada celoso. "Con Manuel tenemos un vínculo muy fluido. Hablamos mucho, él es muy compañero. Así como yo le he dejado la casa para juntarse con amigos o festejar algún aniversario con su novia (me he ido a dormir a lo de mi mamá), el hace lo mismo conmigo. Le cuento todo, cada vez que tengo una cita está al tanto y lo escucho porque es muy acertado", remató.

Por último, la actriz aseguró que jamás sufrió acoso laboral durante todos estos años de carrera y habló puntualmente del caso de Juan Darthés y Calu Rivero, con quienes compartió cartel en Dulce amor. "En aquel momento algo hablé. Yo no estuve en conocimiento de ese hecho. Si hubiera estado en conocimiento de eso hubiera hecho algo, no soy de las personas que dejan pasar las cosas. Hubiera hablado con él, con la productora, pero no lo supe", se lamentó. Y si bien aseguró que siempre hay que escuchar y acompañar a la víctima, aclaró que en los años que trabajó con el actor jamás sospechó que podía llegar a hacer algo así.

