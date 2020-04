Los actores estuvieron juntos en una transmisión en vivo de Instagram y repasaron sus mejores escenas apasionadas Crédito: Instagram

Esta mañana Luciano Castro fue el invitado del "vivo" de Instagram de Carla Peterson . En una charla distendida, los actores repasaron sus mejores besos de telenovela -en Lalola y 100 días para enamorarse - y recordaron una divertida anécdota: el día que la actriz perdió a su perro en su propia casa y Castro la ayudó a encontrarlo. Además ella reveló un talento oculto del actor : "Luciano es un gran catador de dulce de leche , es prácticamente un sommelier ".

Como todos los días , cerca de las 9 de la mañana, la actriz comienza una transmisión en directo desde su cuenta en Instagram y suma a la charla a algún amigo famoso. Recordemos que ya participaron Juan Minujín y Nancy Dupláa , así que en esta seguidilla el único protagonista que faltaba de la tira de Telefe 100 días para enamorarse era Castro.

"Me acabo de levantar, no tengo los anteojos y estoy tomando un café para despabilarme. Te veo como una mancha rubia que se mueve", comenzó diciendo con humor el actor. Tentada, Peterson le preguntó cómo sobrelleva la cuarentena en su casa: "Me estoy durmiendo re temprano, tipo 10 de la noche caigo. Creo que ahora los días se hacen más agotadores , tengo a mis tres hijos con mucha tarea de la escuela y me siento mi mamá cuando me enseñaba plural y singular, femenino y masculino".

Durante la entrevista online, Peterson demostró la gran confianza y cariño que la une con el actor, ya que permanentemente le decía "Bebote" o "Luchín". Así fue como recordó uno de sus talentos ocultos: "No sé si lo saben todos, pero Luciano es un catador impresionante de dulce de leche . Creo que probó todos los del mundo". Entre risas, Castro confirmó que el clásico argentino es su debilidad: "No puedo pasar por un lugar sin probar un dulce de leche, y en casa nunca falta". Y reveló: "Hace poco probé dos marcas marplatenses y me sorprendieron mucho. Tengo una larga lista para recomendar".

Después llegó el momento de los recuerdos: desde tapas de revista que hicieron juntos con fotos muy sensuales hasta escenas apasionadas que protagonizaron en la pantalla. " Me pregunto por qué yo me tiré encima tuyo como si fuese una langosta en esta foto ", bromeó la actriz. Y agregó: "Todos estos besazos ya no los vamos a poder hacer más por el coronavirus ".

Carla Peterson le mostró a Luciano Castro una producción de fotos sensuales que hicieron juntos Crédito: Instagram

Castro no se quedó atrás y acotó: "¡Pero mirá qué hermoso recuerdo! ¡Y qué jóvenes! Me acuerdo como si fuera ayer de cada escena. Creo que cuando tenés un equipo gigante que funciona bien, no falla el resultado". El intercambio de piropos no terminó ahí y el actor expresó otro elogio para Peterson: "Sos un sol con anteojos", mientras que ella retrucó: "Ay, vos también corazón".

Sobre el final, ambos contaron una divertida anécdota: el día que se perdió el perro de Peterson y Castro montó todo un "operativo" para encontrarlo . "Yo tenía hace muy poquito a mi perra, la China, y un día que hicimos un asado con el elenco de 100 días... y vos estabas, ¿te acordás lo que pasó?". Y el actor rememoró: "Fue tremendo. Vos me abriste la puerta y me dijiste toda angustiada: 'Se perdió la China, no sé dónde está, ya la busqué por toda la casa".

Castro continuó: "Con Martín (Lousteau) montamos todo un operativo para encontrarla porque un vecino había visto un perro hace un rato en el edificio y empezamos a dividirnos para buscarla". Y Peterson remató: "Lo más gracioso es que la perra nunca había salido de la casa, estaba escondida y como era cachorrita claramente no respondía al nombre todavía. Nos volvió el alma al cuerpo".