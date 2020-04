Carla Peterson y Mariana Fabbiani y una charla muy divertida, en donde tocaron varios temas y se hicieron muchos comentarios picantes Crédito: Instagram

Carla Peterson y Mariana Fabbiani tuvieron una divertida charla de amigas en un " vivo " de Instagram: casi como si estuvieran hablando por videollamada de Whatsapp a solas, pero con el detalle de tener a casi 2000 espectadores escuchándolas desde el instante en que se conectaron. Ambas demostraron que están muy informadas sobre la pandemia de coronavirus y además hicieron varias confesiones sobre cómo están viviendo la cuarentena obligatoria .

Como todos los días a la mañana -casi siempre a las 9- , Peterson se conecta en directo desde su cuenta de Instagram e invita a algún amigo famoso a sumarse a la transmisión. Improvisados y naturales, los directos de la actriz se convirtieron prácticamente en un ciclo de entrevistas. Ésta vez fue Fabbiani quien acompañó a la actriz desde su casa: como cualquier par de amigas que no se ve hace mucho tiempo, se pusieron al día de todo.

Mariana Fabiani y Carla Peterson sobre el miedo al pico de contagio - Fuente: Instagram 01:20

"Me da miedo que todo esto se ponga feo y llegue ese famoso pico de contagios . Tengo fe de que podemos safar lo más que se pueda. Quizás soy un poco ingenua", expresó Fabbiani al comienzo de la charla y Peterson coincidió: "Sí, tomaron medidas que lograron que todo esto se retrase, pero el virus ya esta circulando, es imposible que frenemos los contagios mientras no haya vacuna, y en algún momento va a haber que salir".

Después de hablar sobre la actualidad, hablaron sobre qué hacen en sus casas durante estos días de aislamiento. Fabbiani contó que está haciendo mucha limpieza y reveló: "Encontré varias cosas del pasado, y muchas las solté y las puse para tirar. Es interesante ver quién se queda en el presente y quien va al tacho de basura. ¿Quién se queda en tu vida y quien se va? Creo que me ayudó mucho a ordenar varias cuestiones de mi vida que andaban desordenadas".

Mariana Fabiani y Carla Peterson sobre la solidaridad en cuarentena - Fuente: Instagram 02:02

Peterson bromeó con la idea de hacer terapia en vivo y retrucó: "¿Viste cómo te das cuenta de que hay personas que tenés que sacar de tu vida?". Así, picantes y cómplices, se divirtieron durante la extensa charla. También hubo un momento para hablar sobre la solidaridad : "A veces estoy cocinando para dos y pienso: podría cocinar para 20 hoy sin ningún problema . Y quiero ver cómo podría hacerlo llegar a un comedor", expresó Peterson, y Fabbiani le contó que ella está al tanto de varias ONGs que se encargan de trasladar alimentos. "Ponés todo en bandejitas descartables y te las vienen a buscar para después llevarlo a comedores. Después te paso el dato y lo compartimos en las historias para que más gente pueda hacerlo", aseguró.

También opinaron sobre la cuarentena de Ezequiel "Pocho" Lavezzi , quien e stá varado en una isla del Caribe : "A mí me daría miedo, primero porque si me enfermo no sabría ni cómo hacer, no sé ni cómo es el sistema de salud allá, y después extrañaría mucho mi casa, mis cajones para ordenar, mis muebles, mi vida acá", comentó Fabbiani, y Peterson coincidió en que tiene sus desventajas estar tan lejos del hogar sin poder volver, por más paradisíaco que sea el destino.

Mariana Fabiani y Carla Peterson sobre el lugar ideal para la cuarentena - Fuente: Instagram 01:19

El desopilante tutorial de Carla Peterson sobre cómo hacer tapabocas

Casi sobre el final del "vivo" llegó el momento del tutorial de barbijos: Peterson intentó enseñarle a su invitada virtual cómo hacer un tapabocas casero. Con la ayuda de una servilleta de tela, la actriz mostró cada una de las dobleces que hay que hacer para asegurarse de tener suficientes capas de protección, y en el medio de su explicación hizo graciosos comentarios: "No tengo acá a mano gomitas para mostrarte como quedaría, voy a tener que hacer gestos un poco obscenos para que lo entiendas ", y la conductora retrucó con humor: "¡Ojo! No te equivoques de tutorial por favor".

Carla Peterson y Mariana Fabbiani hablaron sobre barbijos Crédito: Instagram

En los últimos minutos Fabbiani habló de su presente laboral: "A estas alturas ya estaría conduciendo Mamushka , pero estoy a disposición de lo que decida el canal según todo lo que está pasando; por ahora está en construcción todo". Y cerró: "Gracias Carla por invitarme. Me encantó. Yo me levanto y en vez de prender la tele te pongo a vos. Dame un rol y te hago de panelista de lo que quieras".

El desopilante tutorial en vivo de Carla Peterson para hacer un tapabocas - Fuente: Instagram 07:55

