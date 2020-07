"Yo no creía en los milagros y esto lo fue", le dijo Carmen Barbieri a Los ángeles de la mañana Fuente: Archivo

La semana pasada todos nos emocionamos al ver la reacción de Carmen Barbieri al enterarse de que su hijo Fede Bal estaba curado de su cáncer de colón. Este lunes, la capocómica habló con Los ángeles de la mañana y confesó lo que sintió al escuchar la buena noticia: "Yo no creía en los milagros y esto lo fue".

Vía skype y con una sonrisa que hace tiempo no se le ve, Barbieri revivió con lujo de detalles ese gran momento en que recibió la noticia. "Me llamó, me dijo que pasaba a saludarme detrás del vidrio y cuando bajé me dijo que estaba curado. No sabía que Sofía me estaba filmando. Casi me desmayo", comentó la actriz que al principio no creía que fuera verdad.

Tras confesar que se emociona cada vez que ve el video, agregó: "Esa noche no dormimos, todo el tiempo nos mandamos mensajes con Fede. Al otro día sentía que me había pasado un tren por encima".

Mientras recordaba lo difícil que fue enterarse de que su hijo estaba enfermo, Carmen advirtió que su recuperación fue un milagro. "Fue difícil, hacía dos meses que había muerto su papá. Imagínense lo que es saber que tu hijo tiene cáncer. Encima en un lugar muy malo, donde no se podía operar. De diez personas, sólo tres zafan de la operación. Muy pocas veces pasa lo que pasó con Fede. Yo no creía en los milagros pero para mí esto lo es. Cuando los médicos lo revisaron, no quedó nada. Sólo una cicatriz chiquitita que incluso está cerrada. Lo que tiene es un pólipo que hay que sacar", indicó emocionada.

Sobre el tratamiento que su hijo tuvo que afrontar, expresó: "Fue un tratamiento muy duro y Sofía (su novia) lo acompañó y lo contuvo mucho. Ella me iba contando su día a día. Había días que dormía todo el tiempo y otros nada. Los médicos de antemano nos dijeron todo lo que iba a pasar".

"Mis mañanas eran muy duras, muy tristes. Me despertaba llorando todos los días. Cuando me dio la noticia de que ya estaba curado, al otro día fue la primera vez que no sentí esa sensación de ahogo y de angustia", concluyó, entre lágrimas.