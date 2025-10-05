Las revelaciones de Fede Bal sobre la vida amorosa de Carmen Barbieri: “Con Francella, con Scioli y con mucha gente más”

“Mi mamá era terrible, peor que mi papá y que yo”. Con una frase contundente, Federico Bal definió a su mamá, Carmen Barbieri, durante su paso por el programa de Mirtha Legrand. Después de revelar que le pidió a la conductora que no cuente en su programa las intimidades que él le confía en sus charlas íntimas, prendió el ventilador y dio a conocer algunos detalles de la vida privada de la célebre capocómica.

Todo comenzó cuando Federico Bal explicó que le tuvo que pedir a su madre que no hablara más de sus intimidades en la televisión. “Llegó un punto en el que le dije ´mami, yo no soy más tu hijo cuando vos trabajás en la tele. Te pido que si hablamos y te cuento cosas de mi corazón y de mis vínculos trates de cuidar’”, repasó. “Vos no sabés lo que yo era de joven. Lo que pasa es que en mi época no teníamos una camarita en la mano”, fue la respuesta que le dio Barbieri.

Graciela Ocaña, Gabriel Olivieri, Federico Bal, Gonzalo Aziz y Elba Marcovecchio, los invitados de la fecha de Mirtha Legrand gentileza

En ese momento, Bal confirmó que su mamá era “terrible” y Mirtha aprovechó para llevar a la mesa un romance para muchos desconocido de la artista con un exitoso actor cómico. “Tuvo un amor famoso que duró unos años. Con un señor gordito”, disparó la Chiqui con picardía. “Gordito. Recién ahora estamos empezando a entender que los cuerpos son solo cuerpos. Que puede gustarnos gente que por ahí no tiene la talla que sale en la tapa de revista. Y a mamá en ese momento la criticaron mucho. ´¿Cómo vas a salir con Porcel?’”, repasó Bal.

“Yo siempre que la veo le digo. Ella fue tapa de la revista Libre vestida como de guerrillera en lolas. Yo pasé por un kiosco y cuando lo vi no lo pude creer. ¡Una bomba!”, acotó Gabriel Olivieri, otro de los invitados de la noche. “Y a mi madre le decían ¿qué hacés con ese hombre?”, insistió Bal. “Tu abuelo no lo soportaba, eh”, señaló Legrand, y le dio el pie a Bal para contar la divertida reacción de los padres de Barbieri cuando se enteraron de aquel amor.

“Mi abuelo lo enfrentó a Porcel. Y lo quería correr con un cuchillo Tramontina. Él agarró un cuchillo y dijo ´lo voy a encontrar y lo voy a matar´. Y mi abuela le dijo ´no le vas a llegar nunca a un órgano. No le vas a hacer nunca daño con un cuchillo´. Chistes increíbles”, remató el conductor de Resto del mundo.

“¿Carmen no salió con Francella y con Scioli también?”, continuó con sus recuerdos Olivieri. Bal asintió sin dudar, y agregó: “¡Y con mucha gente más!”. “Somos una familia que tenemos mucho amor para dar”, completó.

Un mensaje para Mario Pergolini

Mario Pergolini habló de Federico Bal en Otro día perdido Gentileza Prensa eltrece

Cuando le preguntaron el motivo de su éxito con las mujeres, Bal recordó un comentario que Mario Pergolini hizo sobre su persona durante una entrevista a Evelyn Botto, con quien se lo vinculó hace unos días. “Hace poco dijo ´ese chico no es lindo. Puede ser atractivo, pero no es lindo’. Y es verdad”, coincidió, señaló. “Menos mal que no soy lindo. Sino sería ´consigue todo porque es lindo´. No me considero lindo, me considero un tipo de servicio, Mirtha”, agregó.

Un rato después, luego de explicar que en el medio lo quieren porque lo vieron crecer, pasar momento difíciles y reinventarse, volvió a referirse al exconductor de Caiga quien caiga. “Creo que tan mal no me va siendo un poquito feo, como dice Pergolini”. “Invitame, Mario”, lo interpeló enseguida con la mirada fija en la cámara. “Un mano a mano yo estoy para hacer. No me estás llamando. No sé. Yo estoy para hablarte y ver por qué no te parezco lindo. Me parece que es una buena chance”, completó.

Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Instagram/@balfederico @evelynbotto)

Fue Yanina Latorre en la emisión del viernes 29 de agosto de Sálvese quien pueda (América TV) quien aseguró que Bal y la actriz Evelyn Botto estarían juntos. “¡Me encanta!“, exclamó Fede Popgold al escuchar el chimento. Acto seguido, Majo Martino sumó: ”¡Qué buena pareja!“.

“Imagino una pareja muy fogosa y muy sexy. Me gusta esta pareja”, sostuvo Yanina Latorre. En cuanto a los detalles del vínculo, la conductora dijo que fueron a ver Rocky, la obra de Nicolás Vázquez en el Teatro Lola Membrives. “Estuvieron juntos, los vieron”, comentó. En esta misma línea, dijo que Bal y Botto habrían mantenido encuentros íntimos en el pasado, pero ahora habrían retomado el vínculo.