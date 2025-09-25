La polémica frase que Fede Bal le dijo a su mamá tras haber engañado a Sofía Aldrey

A dos años del escandaloso “lavarropas gate”, la recordada separación de Federico Bal y Sofía Aldrey que estalló tras descubrirse infidelidades a partir del uso de un electrodoméstico, Carmen Barbieri volvió a referirse al episodio y generó revuelo con sus declaraciones. La actriz y conductora recordó la frase sin filtro que le dijo su hijo luego de la polémica y sorprendió al brindar detalles de aquel momento.

Todo se dio en un diálogo en el streaming de Martín Cirio, que suele tener invitados para entrevistarlos. Al rememorar la polémica infidelidad de su hijo, la capocómica sorprendió al dar a conocer detalles de la charla íntima que mantuvo con Fede en aquel entonces.

Carmen Barbieri reveló la charla que tuvo con Fede Bal en medio de su separación con Sofía Aldrey

“Cuando vino y me contó que no estaba bien con Sofía, le dije: ‘Ay, pero es la madre de tus hijos’. Y él me dijo: ‘Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, necesito una mujer que me movilice’”, comenzó la artista.

Acto seguido, Carmen remarcó que en ese momento opinó que Federico no podía dejar a Sofía por todo lo que habían vivido juntos, como todo lo que ella lo apoyó cuando él transitó el cáncer de intestino. “Ella estuvo con vos a tu lado, te cuidó, te bañó, te atendió, ella todo”, le advirtió y dejó en claro su postura ante la situación.

Fede Bal y Sofía Aldrey terminaron su relación de manera escandalosa en 2023

Fue entonces que él decidió hablar sin filtros. “Me agarró contra la pared y me dijo ‘Me gustan todas. Las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes. No menores. Pero me gustan todas’”, lanzó. A modo de cierre, Barbieri reveló que, tras semejante declaración, Federico le preguntó: “¿Se merece Sofía que yo la cag.. así?”. “No, hijo. No, claro que no. Lo mejor que podés hacer es separarte”, le expresó la actriz.

Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido en la red social y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes comentaron, compartieron y debatieron sobre la reveladora conversación entre Carmen Barbieri y Federico Bal, muchos sorprendidos por las declaraciones.

La pícara respuesta de Fede Bal cuando le preguntaron por el escándalo del lavarropas

Fede Bal confesó que no volvió a estar en pareja por sus recurrentes infidelidades

En la misma línea de esta situación, hace unos días, en una entrevista para el streaming de Resumido, Fede Bal respondió con ironía cuando le consultaron por su presente sentimental. “¿Volviste a ser infiel post lavarropas gate?”, le consultó el periodista. A lo que él, con su forma divertida y descontracturada, afirmó: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa, que eso es importante. Pero sí volví a ser infiel”.

Sin embargo, decidió aclarar que no es una actitud de la que se sienta orgulloso: “Lo estoy trabajando; por eso no estoy de novio con nadie”. Con esta declaración, el actor mostró su autocrítica y la intención de replantearse su vida sentimental tras los escándalos que marcaron su pasado.