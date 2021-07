Carmen Barbieri criticó a Sol Pérez: “Yo me estaba muriendo y ella se enojó”

“No tengo ninguna información de nada, pero si me pagan bien cuento todo”, bromeó Carmen Barbieri hoy, quien fue angelita por un día en el programa de eltrece. La capocómica se sentó por primera vez en el panel de Los ángeles de la mañana y, fiel a su estilo, opinó de todos los temas. Además recordó su experiencia con el Covid-19 y criticó a Sol Pérez que se enojó cuando la actriz aseguró que se contagió de ella en una clase de pastelería.

“Estoy feliz, un poco cansada. Son las secuelas de un Covid importante. Cuando me dieron el alta, las dejé en una cajita y ahora que termine MasterChef apareció todo de nuevo”, comentó Barbieri, quien estuvo casi un mes internada en terapia intensiva. Y enseguida compartió su actual preocupación: “Hace tres meses me vacuné, ya me tocaría la segunda dosis. Me vacuné con la rusa, pero no viene, así que que me den cualquiera”, lanzó a modo de ruego.

En cuanto a dónde se contagió, la actriz aseguró que fue en una clase de pastelería que tomó con Sol Pérez. “Yo podría haberme contagiado en el teatro porque cuando bajaba del vuelo me agarraban dos tipos grandotes, estaba en contacto y no trabajaba con barbijo, pero no. Sol Pérez dijo que no se sentía bien, se hizo el hisopado y dio positivo. Yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería con ella”, recordó.

Y aprovechó el momento para revelar que la ex “chica del clima” se enojó con ella por sus dichos. “Yo me estaba muriendo y ella se enojó, es bárbaro. Ella llamó a mi secretaria enojada porque yo dije que antes de la clase había dado negativo y no fui al teatro ese día, pero le pido disculpas y limpio su nombre, yo me contagié del aire, estaba el virus y lo agarré yo”, ironizó.

Lo cierto es que mientras estuvo internada no fue con la única persona con la que tuvo un enfrentamiento. La capocómica también se molestó con Flavio Mendoza, a quién le mando carta documento antes de entrar a terapia intensiva. “Antes del coma hay muchas cosas que borré. Cuando estuve en una habitación común me enojé con Flavio. Lo llamé a mi manager y le dije: ‘Mandale una carta documento’. Dijo que yo era hipocondríaca”, se justificó.

Minutos después, la mamá de Fede Bal siguió con el tema cuando Ángel De Brito presentó a Yanina Latorre desde el móvil. “Soy tu fan, lo que me divierte esta mujer, me saca las penas”, lanzó la capocómica mientras la saludaba. Y retomando el tema de su pelea con Mendoza y Pérez, advirtió: “No tiene nada de malo decir quién contagió a quien, nos vamos a contagiar todos. Lo que hay que hacer es vacunarse. Yo voy a ir a Miami si no me llega la segunda dosis aunque no tengo un sope, voy a vender los anillos como Pepito”, remató, entre risas, quien muy pronto volverá a la pantalla con programa propio en el cable, pero también formará parte del regreso de Los 8 escalones conducido por Guido Kaczka.

