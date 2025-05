Carmen Barbieri, entre un nuevo proyecto televisivo y un conflicto del pasado: “Estoy feliz de tener otra vez trabajo”

A poco más de cuatro meses de haberse despedido de la pantalla de eltrece, Carmen Barbieri firmó contrato con El Nueve para realizar un nuevo magazine. La actriz y conductora brindó algunos detalles de la negociación y anticipó el horario en el que se emitirá su nuevo proyecto televisivo.

“Sí, firmé con El Nueve”, le contó la artista a LA NACIÓN, y relató cómo fue su “accidentada” llegada al canal: “Llegué, entré, salí y volví a entrar porque no había entrado con el pie derecho”, contó. Y, entonces sí, dio algunas precisiones sobre su nueva situación contractual: “Me reuní con Diego Toni [gerente de contenidos de El Nueve], que es divino. Ya el día miércoles de la semana que viene sacamos fotos para la promoción del programa, que todavía no tiene nombre . El título va a incluir el ‘con Carmen’, pero todavía no se sabe bien”.

“También vi en una tablet, en una pantalla, la escenografía, que es maravillosa. Ya firmé, ya arreglamos. Estoy contenta y feliz de estar otra vez con trabajo en la tele. La fecha de estreno es el 26, a las 15:30 ″, reveló.

Carmen Barbieri, al momento de firmar su contrato con el canal Prensa Elnueve

Además de esta buena noticia sobre su presente y su futuro, Barbieri fue noticia esta semana cuando se la involucró, una vez más, en un viejo conflicto: las críticas de Silvia Pérez hacia Santiago Bal por no haber sido un padre presente para la hija de ambos, Julieta .

En una reciente entrevista, la actriz de No toca botón y Encarnación afirmó que el fallecido cómico había sido un padre ausente, y Barbieri salió a respaldarla. “Tiene razón. No ocurrió mientras estaba conmigo, fue antes. No lo voy a justificar, pero a los nueve meses de que nace Julieta, él se enferma de cáncer. Y se enferma tan gravemente, que tuvo muchas operaciones. Vivía internado. No es que no fue un buen padre, fue un padre ausente por su salud ”, afirmó la actriz y conductora en el ciclo televisivo A la tarde.

“Es verdad que Silvia fue padre y madre. Y una gran madre y un gran padre, porque Julieta es bárbara. Yo la quiero mucho a Silvia. Julieta me dice ‘ma’; soy su segunda mamá. La quiero mucho, también. No nos vemos muy seguido porque ella tiene mucho trabajo y yo también; pero siempre almuerza con su hermano, Federico [el hijo que Barbieri tuvo con Bal]; se llevan muy bien y eso me hace muy feliz”, agregó.

Julieta Bal junto a su hermano Federico y Barbieri

Y reforzó: “Lo que dice Silvia es verdad. Santiago no pudo ser padre de nada. Primero, no pudo ser el padre que debió haber sido porque estuvo muy enfermo muchos años, mientras Julieta era chiquitita. Y después, cuando se vino más grande, yo me pongo en pareja con Santiago, le hice una habitación en nuestra casa. Por eso ella me dice ‘ma’”.

Sin embargo, Barbieri aclaró que Bal ejerció la paternidad con el hijo de ambos de manera muy diferente: “Con Fede la situación fue distinta. Él adoraba a su padre, pero vivíamos juntos. Yo estuve 26 años con Santiago. Y Fede siempre dice que tuvo padres presentes y una infancia maravillosa. Nunca un grito, nunca una pelea. Y es verdad: las únicas discusiones que tuvimos fue por cosas del teatro, nunca hubo problemas de pareja”.

Silvia Pérez, Santiago Bal y la hija de ambos, Julieta

A fines de agosto de 2023, Barbieri reveló en Mañanísima, el programa que conducía en aquel entonces, cuál fue la inesperada y cuestionable reacción de Bal cuando se enteró de que estaba embarazada de Federico. “En ese momento tendría que haberlo dejado”, sentenció la actriz.

“No nos cuidábamos, porque Santiago había tenido ocho operaciones de cáncer de colon y le habían sacado casi todo el intestino grueso, y el médico le dijo: ‘¿Usted tiene hijos?’. Sí, él tenía a Mariano y a Julieta. Y el médico, que era un profesional que él amaba, le dijo: ‘Yo creo que usted no va a poder tener hijos’. Y él dijo: ‘Está bien’”, recordó primero.

“Entonces, cuando empezamos a ser pareja, me dijo: ‘No nos cuidemos porque yo no puedo dejar embarazada a nadie’”, continuó Barbieri, para luego proseguir la historia: “Y yo quedé embarazada. Y él dudó. Ahí lo tendría que haber dejado yo ”.

Carmen Barbieri y Santiago Bal en diciembre de 2010 Mauro V. Rizzi

Y finalizó: “Estaba embarazada de dos meses yo. Fuimos a la ginecóloga y ella, que lo trató mal, le dijo: ‘¿Usted duda de ella?’. ‘No, no, no dudo, pero yo no puedo embarazar’, dijo él. ‘¿Quién se lo dijo?’, preguntó la ginecóloga. ‘Un médico, una eminencia’. ‘¿Y usted se hizo un espermograma?’. ‘Nunca’. ‘Vaya, hágase uno y vuelva después’. Volvimos y el espermograma le dio bárbaro”.