Carmen Maura reveló por qué aceptó desnudarse por primera vez en su carrera: “Es que me da todo igual”

La célebre actriz española Carmen Maura fue la gran invitada de La noche de Mirtha en sábado por la noche. En medio de la gira promocional de su nueva película, la artista reveló por qué decidió desnudarse a los 80 años y por primera vez en su carrera en la pantalla grande y habló de su actual vínculo con Pedro Almodóvar, el director que la vio nacer.

Carmen Maura y el director Martín Mauregui en una pausa del rodaje en Buenos Aires de la película Vieja loca Gentileza de Primo Content

En Vieja loca (Crazy Old Lady es su título internacional), coproducción entre España y la Argentina escrita y dirigida por Martín Mauregui, Maura está acompañada en los papeles protagónicos por Daniel Hendler. Se trata de un film de terror psicológico cuyo personaje central es un hombre llamado Pedro (Daniel Hendler), a quien una exnovia le envía con desesperación un mensaje para pedirle que cuide a su madre, Alicia (Maura), afectada por un cuadro de senilidad. “La primera vez que me la pusieron tuve que cerrar los ojos del susto que me daba”, reveló Maura. “¿Querés que te confiese una cosa? Vi una parte y no pude seguir”, se sinceró Mirtha.

El debut al desnudo de Maura en el cine

“Decime, ¿vos saliste desnuda por primera vez en una película hace poco?”, disparó en un momento sin mucho preámbulo la conductora y sorprendió a Maura. “Pues por primera vez en mi vida me lo han pedido”, reaccionó entre risas en referencia a Calle Málaga, el film de Maryam Touzani donde le da vida a una mujer que lucha por conservar la casa de su infancia luego de que su hija decide venderla.

Fernando Bravo, Carmen Maura, Juan José Campanella y Julieta Cardinali fueron los invitados de La noche de Mirtha gentileza

“Me lo han pedido porque a mi, que curiosamente en todos los años que he estado en cine nunca me han dicho que me desnudase”, resaltó con gracia. “Si me lo hubiesen preguntado hace cuatro o cinco años habría dicho que no, pero ahora que tengo 80 es que me da todo igual”, agregó.

Maura comentó que el guion de esa película le gustó mucho, que el rodaje fue duro y que cuando le propusieron hacer el desnudo no lo dudó. “Lo han hecho muy bien, con una luz muy bonita. Pero es que me enamoro y parece ser que era necesario”, sumó. “Cuando ya eres mayor, ya pasas de todo. No tengo nada que ganar ni que nada. Estoy en otro rollo”, completó.

Su relación con Almodóvar

El idilio mutuo entre Carmen Maura y Pedro Almodóvar que tuvo su momento cumbre en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) en un momento se quebró, y la actriz española y el director manchego estuvieron enfrentados durante muchos años. Atenta a los vaivenes de la vida de sus invitados, Mirtha aprovechó la presencia de la artista para preguntarle por quien fue uno de sus grandes compañeros dentro del mundo del espectáculo.

“Vos sos muy amiga de Almodóvar, ¿no? ¿Estuvieron peleados en una época?”. “Yo ahora no lo trato mucho. Hemos sido muy amigos y hemos hecho trabajos muy bonitos. Él me ayudó mucho y yo a él. Y ya luego cada uno tiene otros caminos. ¡Vamos! Que ya no nos apetece trabajar juntos”, respondió con sinceridad la actriz. “Hicimos cosas estupendas y ha sido maravilloso, pero luego nos hicimos mayores, cambiamos y ya”, argumentó.

Si bien ella no tiene intenciones de volver a ponerse bajo las órdenes del director de La habitación de al lado, celebró que otras artistas sí quieran hacerlo. “Hay tantas actrices a las que les encantaría trabajar con Almodóvar, actrices de todo el mundo, que mira… ¡Adelante!”, disparó entre risas Carmen.

Escena del film Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodovar Filmaffinity

Maura aclaró que va a ver todas las películas de Almodóvar y que le encanta que tenga éxito. “De vez en cuando nos cruzamos en algún festival y nos saludamos, pero brevemente”, explicó. Luego recordó que trabajar con él en los primeros tiempos de su carrera fue “muy divertido”. “Para mí fue la mejor escuela”, confesó. “¿Es malhumorado?”, interrumpió la Chiqui. “Ahora es diferente”, resaltó la actriz. “El que yo conocí en Mujeres al borde de un ataque de nervios era otra persona. Pero cuando empezamos trabajábamos sin nada y para mi, ese tiempo de trabajar con Almodóvar en las primeras películas fue la mejor escuela que podría haber tenido. Porque trabajar sin medios espabila. Y no teníamos nada de nada”, destacó.