Carolina Amoroso presentó a su hijo Vicente en el programa de Mirtha Legrand

Carolina Amoroso protagonizó uno de los momentos más tiernos en la historia del programa de Mirtha Legrand: la periodista especializada en internacionales presentó a su pequeño hijo Vicente, de un mes y medio, en la mesa de la gran diva de la televisión argentina. “Yo era virgen de bebés”, confesó con gracias la conductora.

Sobre el inicio del programa, luego de escuchar el menú de boca de la chef Jimena Monteverde, Mirtha quiso saber dónde estaba el pequeño hijo de Carolina Amoroso. “¿Y el bebé?”, le preguntó a la periodista. “Esperando conocerte”, reaccionó la invitada. “Así que antes de que se termine el programa a mí me dijeron que va a producirse el encuentro cumbre, porque además yo a mi bebé le digo ´el Chiqui´”, confesó de inmediato, y aclaró el motivo. “Todos los días recibe regalos. Entonces le digo ´es el Chiqui Legrand’”, sumó entre risas. “Yo pensé que era porque se cambiaba mucho de ropa”, agregó la diva con picardía.

Carolina Amoroso junto a su esposo, el músico Guido Covini Gerardo Viercovich - LA NACION

Una hora y media después, tal como le habían prometido, Amoroso apareció luego del único corte de la velada con su hijo en brazos. “Tenemos a otro invitado en la mesa. Vicente, el bebito. Miren qué belleza”, celebró la conductora. “La primera vez que tenemos un bebé”, confió luego. “¿En serio?”, se sorprendió la periodista. “Sí, yo era virgen de bebés”, lanzó la Chiqui.

“Te quería conocer Vicente”, confió Amoroso. “Es el que vence. Ese es el significado de su nombre, que me lo preguntaste fuera de cámara”, compartió Amoroso. Luego contó que tiene un mes y ocho días y que es muy “grandote” como el padre. “Nació con cuatro kilos”, aclaró. “Qué bueno. Es el invitado más joven que tuve en mi mesa”, insistió la Chiqui. “Por Dios. Entra en el récord. Porque vos sos récord Guinness”, se emocionó la invitada.

Carolina Amoroso y su marido, Guido Covini, se convirtieron en padres por primera vez el pasado 10 de septiembre casi un año y medio después de pasar por el altar. “Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”, anunció cuatro días después la periodista en su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos y un emotivo texto. Luego de agradecer al equipo médico que la acompañó y a sus familiares y amigos, escribió: “De la panza a los brazos. Del deseo al encuentro. Bienvenido, Vicente. Gracias por 9 meses mágicos y por ser nuestro mejor sueño”.

Una propuesta de casamiento en pleno show

Guido Covini le pidió casamiento a Carolina Amoroso en agosto del 2023 en medio de un show de su banda, Parientes. La pareja había blanqueado la relación unos meses antes mediante una foto que compartieron a través de sus historias de Instagram.

Guido Covini le pidió matrimonio a Carolina Amoroso este sábado por la noche en pleno show de Parientes

Después de este tiempo juntos, Covini se decidió a dar el siguiente paso y sorprendió a su novia durante un show de la banda en Café Berlín. El primer gesto romántico llegó con una canción. La periodista, que estaba parada junto al escenario entre el público, presenció el momento en el que su novio le dedicó “Tu mirada”. La mencionada canción forma parte del nuevo álbum y fue compuesta justamente para Amoroso, mientras ella se encontraba en medio de la cobertura que realizó en Ucrania cuando estalló la guerra con Rusia.

Más allá de este momento, que por supuesto generó la emoción y la arenga de todos los presentes en el recital, todavía faltaba lo más importante. Arriba del escenario y entre canciones, Guido Covini se tomó un momento y sacó de su campera un estuche con un anillo adentro. Inmediatamente después, se quitó la correa de la guitarra, la apoyó en el piso y fue hasta el borde del escenario, para encontrarse cara a cara con su novia que se había acercado hasta allí.

La historia que compartieron Guido Covini y Carolina Amoroso luego de la propuesta de matrimonio Instagram @amorosocaro

En ese momento el público comenzó a arengar para que Amoroso subiera al escenario, pedido que fue aceptado por la periodista luego de unos segundos. Ya con ambos arriba de las tablas y ante la vista del público, él se arrodilló y le propuso matrimonio, entre los aplausos de los miembros de la banda. Sin dudar y con una sonrisa en su rostro, la periodista respondió que sí y ambos se dieron un sentido abrazo que quedó captado en imágenes. “Yo por eso a muchos les insistía y les decía que vengan, que para mí es especial este show. Gracias a ustedes por estar acá”, expresó luego el músico dirigiéndose al público presente. Luego se colgó la guitarra de nuevo y continuó con el espectáculo.