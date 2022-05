Carolina Baldini redobla la apuesta tras la carta documento de su ex, Diego Simeone: “Voy a seguir hablando”

“Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, dijo Carolina Baldini, exesposa de Diego Simeone, el viernes en el programa LAM. Sus palabras generaron impacto en el entrenador del Atlético de Madrid, que le envió una carta documento para que no mencione más detalles sobre su vida privada. Sin embargo, la exmodelo volvió a hablar.

Este miércoles, Baldini regresó al ciclo conducido por Ángel de Brito y se mostró en desacuerdo con la decisión de Simeone de imponerle un bozal legal. Sobre ello, aclaró primero que, de no haber recibido la carta documento, “todo hubiese quedado en la nada”, manifestó en el piso de América TV.

Baldini contó que intentó hablar con su ex, pero que no recibió respuesta de su parte. “Veo en los programas que estaban leyendo la carta documento y le escribí. Me leyó y no me contestó”, indicó. Sin embargo, luego sí obtuvo una respuesta de su ex. “Por el bien tuyo y de nuestros hijos, mejor...”, le habría escrito el Cholo a través de WhatsApp.

A continuación, la exmodelo compartió: “Yo hace 10 años que no aparezco [en los medios]. Aparecí acá y en una revista. ¿En dónde dije algo malo de Diego? No dije nada malo. Me hubiese gustado que él me escribiera para decirme qué le molestó”, aseguró. Y añadió: “Al contrario, quería presentar mi marca de ropa, sumar algunos seguidores, pero esa es mi vida. ¿Qué problema hay en haber estado casada con él y tener tres hijos divinos? Es obvio que me van a preguntar y está todo bien” , se quejó.

En el programa quisieron saber si no había sido bien recibida su presencia en el velatorio del padre del Cholo. Sobre ello, Baldini dijo: “¿Cómo no voy a ir en representación de mis hijos con una familia que me dio su amor después de 18 años?”.

Baldini se mostró finalmente en contra de la impostura de no hablar más sobre su historia personal. “ Básicamente piden que no hable de mí, de mi vida, de mi familia, ni nada. ¿Cómo hago? Siento angustia. Vine por la cantidad de mensajes que recibí, mujeres que dicen ‘no te calles’, ‘me pasó lo mismo’ ”, confesó.

De Brito consideró que la carta documento que Simeone envió a la exmodelo es “insólita” y preguntó a la entrevistada: “¿No tendrá miedo que cuentes cosas que no hayas contado?”. Frente a ello, Baldini respondió: “ Si él tiene miedo de que cuente cosas, no hace este lío. Vengo porque no tengo ganas de callarme más, vengo porque voy a seguir hablando de mi vida, de mi familia, mis hijos, mi emprendimiento y de todo lo que pasé cuando era chica. Me casé a los 21, a los 18 lo conocí, ¿de toda esa vida no puedo hablar más? ”, manifestó.

El origen del conflicto

El pasado viernes, Baldini se presentó en LAM y reveló algunos datos acerca de su separación del exjugador de la Selección argentina. “Fue en buenos términos” o “di todo en la pareja” fueron algunas de las declaraciones de Baldini que no tardaron en inundar los portales de noticias. Incluso, ella confirmó que recién cuando Simeone conoció a su actual mujer, Carla Pereyra, en 2014, decidieron formalizar la separación: “Nos fuimos distanciando hasta que encontró pareja. Yo sabía que él quería formar una familia”.

Al tener conocimiento de las declaraciones de la madre de sus tres hijos mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano, Simeone contó a LA NACION: “ Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia ”, dijo.

Respecto a su separación, la ruptura definitiva se produjo a principios de 2008. La ex del Cholo estaba vacacionando en San Bernardo, donde la familia Simeone tenía casa de veraneo desde hacía años. Los paparazzi notaron que era habitual que Carolina se acercara a conversar con uno de los guardavidas que se ubicaba en la carpa de enfrente a la de sus suegros. Las charlas entre ellos quedaron registradas en varias fotos que se publicaron en las revistas del corazón. Simeone, que estaba estrenando título de director técnico de River Plate y se encontraba en la pretemporada con el equipo, confió en la palabra de su esposa.

Aunque la tranquilidad se mantenía en la intimidad de la pareja, el mundo del fútbol se aprovechó de esas fotos que se hicieron públicas y que se convirtieron en reiteradas cargadas dentro y fuera de las canchas. Fue durante una visita al estadio de Estudiantes de La Plata –el team que el Cholo había dejado por River– donde la hinchada lo recibió con mensajes humillantes y hasta le revolearon salvavidas, haciendo alusión al “bañero” que su mujer había conocido ese verano.