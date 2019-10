La mujer del conductor le dio su palabra a LA NACION sobre la polémica Crédito: Instagram

Tras las fuertes repercusiones por las declaraciones de Guillermo Andino al dar a entender que adelantó el parto de su mujer por un "capricho futbolero", su esposa, Carolina Prat habló con LA NACION y contó cómo se sintió cuando se enteró de la polémica. " Me enojé muchísimo con Guillermo, no midió las consecuencias de esa mala broma", aseguró.

Andino protagonizó un escándalo mediático cuando en una entrevista radial con Sebastián Wanraich por radio Metro 95.1, dijo: "Mi hija tenía que nacer el 6 de noviembre, pero yo arreglé con el obstetra para adelantar el parto al 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo: 'por mí mejor'. Finalmente Sofi nació el 4, y a Caro se lo conté recién 8 años después".

Sus palabras despertaron repudio en las redes sociales rápidamente. El periodista charló con LA NACION y pidió perdón: "Cambiamos la fecha por un tema médico, porque mi mujer estaba con un problema en la presión, y no se podía esperar más para el parto. No fue por un capricho mío como fanático de Racing, y le pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido afectadas". Horas más tarde, también hizo su mea culpa en la pantalla del noticiero de América.

Las declaraciones de Guillermo Andino que despertaron la polémica - Metro 95.1 01:18

Video

La palabra de Carolina Prat

Muchos se preguntaban cómo se había sentido su esposa cuando supo lo que había dicho en la radio. Prat habló con LA NACION y contó cómo lo vivió: "Me enojé muchísimo con él. Lo contó de una manera horrible, se quiso hacer el canchero, como una joda, y terminó desvirtuando todo".

La exmodelo y conductora relató que ni bien se enteró de lo que estaba pasando, fue directo a hablar con Andino: "Soy una persona que cuando me pasa algo lo digo en el momento. No soy de las que la puede caretear en la vida. Le dije: '¿Pero cómo se te pudo pasar por la cabeza decir todo eso si no fue así? ¿C ómo terminaste contando algo que está tan lejos de la verdad?'

También desmintió que Andino le haya contado 8 años después que el parto se había adelantado: "Son 21 años que estamos juntos ya. Lo amo, pero no podría estar nunca con alguien que me haya mentido. Honestamente no fue así, y por eso le recriminé cómo podía haber dicho algo así. ¿En qué cabeza cabe?".

A su vez, reveló que hace pocos días había entrevistado a Wainrach en el programa que conducen juntos por la pantalla de A24, Andino y el país. "Como comediante, él tiene esa habilidad de transformar algo serio que uno está contando en algo totalmente gracioso. Y bueno, Guille se dejó llevar, se quiso hacer el gracioso y le salió pésimo", sentenció.

"Yo sé que puede sonar quizás poco creíble, pero fue pura ingenuidad lo que le pasó a Guille. No midió, y debería haberlo pensado, porque estando en el medio estas cosas pueden suceder, se puede malinterpretar o afectar a otras personas. Por mi parte puedo asegurar que yo siempre supe siempre la fecha en que iba a nacer Sofi", aseguró.

Al ser consultada por este medio sobre cómo está la relación un día después de la tormenta, contestó: "Estamos escuchando las repercusiones, que son lógicas y trato de comprenderlas. Me tranquiliza que Guillermo haya razonado y entendido que no estuvo bien su forma de narrar los hechos. Él es muy inteligente y comprendió que se equivocó".

Cómo fue el día del parto, según la mujer de Andino

Prat comentó que en el octavo mes empezó a tener la presión alta, esto alarmó a su médico y por eso le propuso adelantar la fecha. "Estaba empecinada como primeriza en que sea por parto normal, y si no salía todo 'de manual', como dicen ellos, iba directo a una cesárea", recordó.

"Mi médico me respetó muchísimo, fue todo lo contrario a como lo contó Guillermo. El obstetra me dijo 'no nos vamos a arriesgar a que se pase mas tiempo'. Me propuso el 4 como primera fecha, y el 6 como máximo. Y yo la quería tener cuanto antes porque a una le dicen la palabra 'riesgo', te entran todos los miedos", explicó.

" Lo del gol de Racing fue pura casualidad, porque me ofreció el 4 como primera fecha, si me hubiera dicho 2 o 3, también hubiera aceptado. Fue mi decisión adelantarlo", indicó Prat. Y agregó: "Una vez que quedó fijado el día, mi marido le dijo al médico que justo iba a nacer el día del famoso gol del 'Chango' Cárdenas".

Finalmente, la conductora abordó la polémica sobre las cesáreas que se generó en Twitter: "Es verdad que muchos médicos programan de acuerdo a su agenda una cesárea, pero no fue mi caso. No está bueno meter a todos en la misma bolsa. Yo tuve un profesional excelente que nos asistió en cada momento, respetó mis tiempos, y gracias a eso la pude tener por parto natural".