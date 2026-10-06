Caso Joaquín Levinton: los violentos audios y amenazas de la mujer que lo denunció

El cantante Joaquín Levinton presentará ante la Justicia tres amenazas de muerte que recibió de la mujer de 39 años que lo denunció por abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica.

Se trata de una serie de mensajes de voz en los que la denunciante intimida a Levinton a los gritos: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”, amenazó la mujer, en estado de ira, en uno de los audios.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual Soledad Aznarez

“Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta [SIC]. Te voy a matar yo misma con mis propias manos”, se escucha en uno de los mensajes que el músico aportará ante la jueza que investiga el caso y que fueron reproducidos este martes en El diario de Mariana.

“Atendeme el teléfono hijo de ... [SIC]. Te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”, gritó la mujer en un segundo mensaje de voz.

En medio de la exposición mediática del caso, este lunes Levinton regresó a las grabaciones de Es mi sueño, el concurso de canto que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece, luego de una ausencia programada por su agenda laboral. Su vuelta confirmó que continúa como integrante del jurado después de que se especulara con su salida en medio de la denuncia. Antes de ingresar al estudio, el líder de Turf habló con la prensa y agradeció el apoyo que recibió, tanto del público como de sus compañeros. “Esto es una pesadilla”, lamentó.

Joaquín Levinton habló sobre la denuncia por abuso sexual: “Es una pesadilla”

Qué dice la denuncia contra Levinton

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del caso, la denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en un domicilio de Levinton, de 51 años, situado en Almagro. La mujer habló de un hecho puntual “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”. Dijo que eso ocurrió en 2022 y que en ese momento hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Levinton sostuvo que la mujer que lo denunció es una “acosadora” Soledad Aznarez

Tras la presentación, tomó intervención el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), pero no quiso que le suministraran un botón antipánico.

El vocalista de Turf, en tanto, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y publicó un comunicado en el que no sólo desmintió haber sido su pareja, sino que afirmó que la denunciante es una “acosadora”.

El descargo

Tras la difusión pública del caso, Levinton hizo su descargo: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.

Levinton luego agregó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, relató el cantante.