Cate Blanchett habló sobre retirarse del cine: Es el momento de parar

Cate Blanchett es una actriz multifacética y de las más admiradas y premiadas, no obstante en una entrevista habló sobre su posible retiro. Esta semana, al hablar con Vulture sobre su nuevo film , ¿Dónde estás Bernadette?, afirmó: "Estoy segura de que el público de todo el mundo, cuando vea esta película, pensará: ´Sí, sin duda, tiene que parar´. Me disculpo por adelantado".

La ganadora del Oscar por su participación en Blue Jasmine, ya había comentado hace un tiempo en una entrevista con Julia Roberts que debía pensar en parar: "Siempre me pregunto, ¿no debería dejar todo y alimentar a las gallinas?".

El comentario venía a cuento en ese momento porque estaba reflexionando sobre una crisis existencial por la que había pasado. Debido a que su nuevo personaje pasa por algo similar, aunque en mayor escala, Vulture tomó esos dichos para preguntarle si era en serio que pensaba tirar la toalla y retirarse, a lo que ella afirmó que lo pensaba y que el público la apoyaría.

Además dijo que siempre tiene ese tipo de crisis existenciales antes de estrenar un film, pero que no abandona su trabajo porque le gusta con quienes filma. "Personas extremadamente interesantes, como Richard Linklater o Maria Semple, me dicen ´¿Querés trabajar conmigo?´ y yo contesto: '¡Pues claro que quiero!´. Para mí el rol es secundario. Todo se trata de con quien estoy conversando y ¿a quién no le gustaría conversar con estas personas? Además está Billy [Crudup], con quien trabajé hace 20 años, y trabajar con él de nuevo ha sido puro disfrute. Pero luego siento: ´bueno, es tiempo de parar´".

El personaje de Blanchett en ¿Dónde estás Bernadette? es una arquitecta de Seattle cuya vida parece perfecta, tiene un marido amoroso y una hija brillante, pero padece una crisis existencial y creativa. El film, que se verá el 10 de octubre en la Argentina, adapta la novela homónima de Maria Semple, quien participa como productora ejecutiva.

"Según envejeces, actuar se vuelve cada vez más humillante. Cuando era más joven, me preguntaba por qué los actores más mayores que admiraba hablaban de retirarse sin parar (...) Ahora me doy cuenta de que lo que querían era mantener una conexión con los últimos retazos de su cordura", explicó la actriz.

Y cerró: "Conforme me hago mayor, me pregunto si aún estoy dispuesta a someterme al fin chamánico de esta profesión, volviéndome loca de una vez por todas".