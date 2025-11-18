Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones: una cita fallida, el fantasma de la adicción al sexo y un amor que se sobrepuso a todo

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones celebran este martes un hito más que especial en su historia de amor: sus 25 años de matrimonio.

La actriz, de 56 años, conmemoró su aniversario de bodas de plata en Instagram, en donde compartió algunas reflexiones sinceras sobre su casamiento, celebrado en el año 2000. “Hoy hace 25 años que caminé hacia el altar”, escribió. “El embriagador aroma de las flores, el resplandor de las velas, el armonioso coro galés y vos al final del largo pasillo esperándome, mirándome como solo vos sabés hacerlo. Te quiero hoy como te quería entonces. Gracias, amor”, redactó.

La publicación de Zeta-Jones incluía una serie de fotos de la pareja, en las que aparecían posando juntos en el Taj Mahal y besándose el día de su boda. También incluyó una instantánea de ella misma mirando a Douglas la primera vez que se conocieron.

El actor, de 81 años, también hizo una publicación de aniversario en Instagram con una foto antigua de la pareja. En ella se los ve posando con los brazos de uno alrededor de los del otro en un evento. “Feliz 25 aniversario, mi querida Catherine. ¿Quién lo hubiera imaginado?“, escribió Douglas en el pie de foto, y añadió: ”Con todo mi amor, Michael".

Un amor contra todo

La pareja se conoció en 1998. Él tenía 54 años, ella, 29; y sus cumpleaños sorprendentemente coincidían en la misma fecha: 25 se septiembre.

“Hubo algo en él, un respeto, un sentido del humor para enfrentar las circunstancias que con el tiempo se trasladó a nuestra manera de vivir como pareja: cada uno tiene su espacio, su lugar”, declaró la actriz, que jamás imaginó que la película La máscara del zorro (1998) iba a cambiarle no solo su vida profesional sino - y sobre todas las cosas - su vida personal.

"Hubo algo en él, un respeto, un sentido del humor para enfrentar las circunstancias que con el tiempo se trasladó a nuestra manera de vivir como pareja: cada uno tiene su espacio, su lugar", decía la actriz sobre Douglas DANI CARDONA - X00994

En el festival de cine francés de Deauville, Zeta-Jones se encontraba promocionando el film que la catapultó a la fama en Hollywood - y que coprotagonizó junto a Antonio Banderas- y Douglas hacía lo propio con el thriller Un asesinato perfecto. Tras verla en pantalla y en eventos sociales, el actor le expresó a su amigo y colega Danny DeVito que tenía ganas de cenar con la actriz.

“De repente me dijeron que Michael Douglas me quería conocer. Estaba un poco nerviosa porque no sabía de qué se trataba; a los pocos días me lo crucé en el lobby del hotel y pasó cerca mío y ni me saludó, entonces pensé que en realidad no quería nada conmigo”, le reveló la actriz a Larry King en una entrevista. Sin embargo, su intuición le falló porque esa misma noche, tanto Banderas como su entonces esposa Melanie Griffith, oficiaron de intermediarios para concertar un encuentro que fue documentado hace unos días por la actriz en un divertido posteo retro en Instagram.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

“Lo arruiné todo”, confesó posteriormente Douglas. “Mientras charlábamos y tomábamos unos tragos, le dije: ‘¿Sabés qué? Voy a ser el padre de tus hijos”. Su excesiva confianza en sí mismo y esa frase espetada con cierta pedantería y falta de sustento hizo que Zeta-Jones le pusiera punto final a la velada. “¿Sabés vos una cosa? Escuché mucho sobre tu persona y vi mucho también, y creo que es tiempo de decirnos ‘buenas noches’”, le respondió sin filtro la actriz, quien al día siguiente ya se había ido de Francia.

Douglas no se rindió y al poco tiempo le envió flores y una carta pidiéndole disculpas, lo que terminó haciendo que ella le dé una segunda oportunidad. Un año después, cuando estaban completamente seguros de que su vínculo era sólido, decidieron hacerlo público en la alfombra roja en Edimburgo de La emboscada. “Michael está acá esta noche porque queremos decirles a todos que estamos juntos”, reveló ella a la prensa. “Sí, es así, soy un hombre afortunado”, añadió él.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

El 31 de diciembre de 1999, mientras disfrutaban de unas vacaciones en Aspen, Colorado, Douglas le pidió matrimonio con un anillo de diamantes de 10 quilates de Fred Leighton valorado en un millón de dólares. “Ambos estábamos enfermos porque teníamos gripe”, apuntó el protagonista de Un día de furia a Ross King sobre su estado durante su pedido de mano.

En agosto de 2000, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Dylan Michael. Tres meses después, celebraron su amor en el Hotel Plaza de Nueva York. En 2003 nacía Carys Zeta Douglas, su segunda hija.

Golpes de la vida

La familia Douglas-Zeta Jones se hizo más fuerte cuando los problemas de salud golpearon tanto a Michael como a Catherine. En 2010, el actor fue diagnosticado con un cáncer de garganta- aunque posteriormente aclaró que se trató de un cáncer de lengua -, que trajo consigo sesiones de quimioterapia y radiación. Su esposa se mantuvo a su lado incondicionalmente, pero una vez que su marido se recuperó, bajó las defensas y habló sobre lo doloroso que fue ese proceso. “La peor parte fue verlo a Michael cansado, fatigado, porque él tiene energía de sobra, es una persona fuerte”, contó, recordando cómo fueron esos primeros meses de tratamiento. “Un día me cayó la ficha de que esto realmente nos estaba pasando, nunca tuve que lidiar con algo parecido, no sabía qué hacer; de hecho, considero que pude haber sido más fuerte de lo que fui”, se sinceró.

“La peor parte fue verlo a Michael cansado, fatigado, porque él tiene energía de sobra, es una persona fuerte", reveló la actriz acerca de la enfermedad de su esposo Instagram

Douglas, en cambio, intentaba mantenerse estoico. “Es solo un capítulo más de la vida”, repetía como frase de cabecera. “Básicamente, quería que le sacaran eso del cuerpo, entonces todo el tratamiento fue intenso, desde la quimioterapia a la radiación, pero él conservó su sentido del humor y siempre fue sincero con Carys y Dylan: no hubo secretos, ambos presenciaron todo y nos unimos para superarlo. Nos acercó aún más como familia, pero es algo que no se lo deseo a nadie”, enfatizó la actriz. Entre esos secretos que no decidieron mantener ocultos se encontraba una confesión de Douglas.

En una entrevista con The Guardian, el intérprete habló sobre el origen de su enfermedad y se la atribuyó al sexo oral: “Sin ser muy específico, fue el VPH [N. del E.: Virus del papiloma humano] lo que la ocasionó, que se contagia mediante el cunnilingus", explicó. De manera inmediata, reflotaron los rumores que aseguraban que el actor era adicto al sexo, versión que comenzó a circular en 1992, cuando se estrenó el drama erótico, Bajos instintos. “Por entonces tenía problemas con el alcohol, había perdido a mi padrastro y fui a rehabilitación para ahondar en muchos temas”, recordó el actor en una relajada conversación con The Daily Mail, donde puso punto final al mito. “En ese momento, cuando salió Bajos instintos y yo estaba en rehabilitación, a un astuto editor británico se le ocurrió inventar que me estaba tratando por una adicción al sexo, y fue un rumor que nunca me puse sacar de encima, de vez en cuando resurge aquí o allá“, se lamentó.

Michael Douglas, Catherine Zeta Jones y sus hijos, en Mallorca Instagram

En 2013, el matrimonio tomó caminos separados, pero se reconciliaron a finales de ese mismo año. “Estoy loco por ella. Creo que todas las parejas tienen sus momentos difíciles. El único problema es que nosotros estamos en el ojo público y tiende a exponerse un poco más que la mayoría. Pero estamos de vuelta, más fuertes que nunca”, dijo Douglas en The Ellen DeGeneres Show en 2015. Y desde ese momento, nunca más se separaron.