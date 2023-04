Celeste Cid: la novela que protagonizó y hoy no podría hacerse, la emoción por su hijo mayor y el nuevo amor que la tiene “distraída”

escuchar

El próximo 5 de mayo se estrena Planners, la ficción de Star+ ideada por la artista plástica, productora y wedding planner Bárbara Diez que cuenta con el protagónico de Celeste Cid. La actriz visitó el set de Perros de la calle para promocionar el lanzamiento y aprovechó para deslumbrar con su carisma y sincerarse con reflexiones sobre su larga trayectoria como artista.

Entre risas y complicidades, el conductor del programa radial, Andy Kusnetzoff, recordó que conoció a Celeste en el rodaje de la telenovela de Underground Viudas e hijos del rock & Roll donde a ambos personajes los vinculaba un romance dentro de la ficción. A lo largo de la jornada, Cid dejo ver su entusiasmo en torno a la astrología, los signos del zodíaco y las predicciones esotéricas. Respecto a su presente profesional, la actriz adelantó que está indagando en la escritura y proyecta trabajar en un libro de texto que actualmente se encuentra demorado “porque se enamoró de Abril Sosa”.

Sobre el lanzamiento de Planners detalló que la historia gira en torno a un matrimonio se está por separar. Esa referencia fue el puntapié para que Cid recordara diversas ficciones en las que participó a lo largo de su carrera y reflexionó sobre su trabajo en Franco Buenaventura, el profe, una telenovela emitida en el año 2002: “Hoy no se podría hacer, yo tenía 16 años”, destacando que protagonizaba una historia de amor con Osvaldo Laport, varios años mayor que ella.

Cid también le dedicó algunas palabras a sus hijos. El mayor, André, tiene 18 años y, emocionada, reveló lo que siente al verlo pisar la adultez: “Crecí con él, y con la edad que él tiene yo ya tengo que aprender a soltar. Es lindo el paso del tiempo”, dijo.

Celeste, enamorada

Celeste Cid y Abril Sosa

En mayo del año pasado, la actriz anunció su separación del artista audiovisual Iván Pierotti, en diálogo con el programa de espectáculos Implacables (elnueve). “Estoy sola y súper bien”, aseguró entonces la protagonista Las estrellas. Cuando el cronista del ciclo indagó en su situación sentimental, la actriz sorprendió con esa respuesta sucinta con la que confirmaba que la relación con Pierotti, conocido por su nombre artístico Elefante Diamante, había llegado a su fin.

Tras la separación de Pierotti luego de cuatro años juntos, Cid fue vinculada con el actor Gonzalo Valenzuela. En agosto de 2022, en el programa de América Es por ahí, el periodista Guido Zaffora contó que estaban viviendo un “fogoso affaire”. Aunque el actor chileno se mantuvo en silencio, Cid decidió hacer unas aclaraciones desde sus redes ante la repercusión que generó la noticia. “ Mmm... No sé de dónde sacaron ese dato pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada ”, escribió tajante.

Celeste Cid, enamorada de Abril Sosa instagram @mcelestia

Pero este año, la actriz volvió a enamorarse y así lo confirmó a través de sus redes sociales. La semana pasada, con un video de apenas unos segundos subido a su cuenta de Instagram, Celeste Cid anunció su flamante noviazgo con el músico Abril Sosa. La actriz compartió con sus seguidores un momento en el que ambos se encontraban en las playas de Mar del Plata disfrutando de la vista. “En una peli”, fue la leyenda elegida por Cid para acompañar la postal de un abrazo muy tierno que le valió comentarios muy efusivos de amigas como Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer y Zaira Nara. Por su parte, el artista compartió el mismo recuerdo en sus historias y le sumó una dedicatoria: “Y quedarnos en un día eterno. C”. Además, sumó unas palabras del escritor Jorge Luis Borges: “Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible, como una música”.

