La romántica vida de Celina Rucci en Nueva York y su vecina famosa

Enamorada, Celina Rucci vive en Nueva York junto a su novio, el cirujano Federico Girardi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 17:20

A comienzos de este año, Celina Rucci se mudó a Nueva York para convivir con su novio, el cirujano Federico Girardi. "Vivir acá es una experiencia maravillosa porque tengo todo lo que me gusta: cultura, diversidad, gente de todas partes del mundo. Me siento muy integrada. El único problema es el idioma. Soy dura para el inglés aunque tomo clases todos los días durante una hora y media", confesó, divertida, en Confrontados, que conduce Marina Calabró en Canal 9.

La Rucci contó que se fue a Nueva York por amor. "Estoy sumamente enamorada de mi pareja. Me hubiese encantado haberlo conocido a los 15 años. Es el número uno en cirugía de columna. Un rosarino que llena de orgullo a los argentinos. Dejé todo por amor".

Celina también contó que no tiene planes de mudarse a Buenos Aires y que tiene muchos proyectos con su pareja. "Fede tiene una carrera maravillosa acá. A veces viaja para operar pero no para quedarse. Y mis hijos ya están grandes y tienen su vida. Mi hijo tiene 25 años, ya no depende de mamá aunque vive en mi departamento y usa mi tarjeta. Y mis hijas tienen 23 y 24, por eso me permití poder hacer esto".

Celina contó que sus días transcurren tranquilos y que vive en un barrio "muy lindo a tras cuadras del Central Park. Tengo de vecina a Madonna. Por ahora no trabajo y aprovecho para caminar. Acá ya dijeron que los teatros vuelven a abrirse en marzo de 2021".