Chacho Garabal, el hombre del streaming teatral que canta a Elvis Presley

Chacho Garabal, conductor de Claves para un mundo mejor, cantante, actor y productor teatral

Leandro Gil Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 20:36

La etapa que estamos atravesando a nivel global podría considerarse como una suerte de momento de transición entre un estadio y el otro. Por un lado está todo aquello que fue, las viejas costumbres y la forma de vida que conocíamos hasta la llegada de este 2020 atípico, y por otra parte podemos empezar a observar la bisagra que se aproxima en el horizonte de la nueva normalidad.

Que debemos aprender a convivir con la situación sanitaria actual dejó de ser una hipótesis para convertirse en un hecho concreto y latente, incluso será anunciado oficialmente en las próximas horas por los dirigentes que dirimen nuestros destinos como Nación. Frente a esto, distintas áreas que han experimentado un freno descomunal en su actividad empiezan a ver de qué manera poner nuevamente la maquinaria en marcha, y Chacho Garabal es un especialista en mantenerse en movimiento.

Él mismo lo aclara en su perfil de LinkedIn: "Soy Licenciado en Psicología. Al mismo tiempo soy dramaturgo en teatro musical, cantante y director teatral. Me he especializado en Logoterapia, Psicodrama y Psicogenealogía". También se declara fanático del mindfulness y de Star Wars, y su gato Yoda da testimonio de eso. El piano es su cable a tierra, es un navegante certificado y además se da el lujo de personificar al mismísimo Elvis Presley en el show que estará disponible desde este sábado en el Teatro Amma (teatroamma.com), una sala virtual dedicada a la presentación de eventos culturales para acercar la ópera y el teatro musical al mundo del Live Streaming.

Chacho Garabal le rinde homenaje a Elvis Presley, en la plataforma teatroamma.com

"Los trabajadores teatrales fuimos los primeros en cerrar -rememoró en referencia al inicio del aislamiento social-. Junto con Domingo Romano, con quien dirigimos el Auditorio de Belgrano, empezamos a prever escenarios posibles, y todo daba cuenta que íbamos a tener que soportar la experiencia. Como todos, siempre primero la salud y comprender que fue una situación casi de ciencia ficción al principio, pero de a poco entendimos que teníamos que repensar todo".

Teatro Amma surgió de la mano e idea de Mirta Arrua Lichi, quien vio que todos los artistas estaban frenados y preocupados por sus fuentes laborales. Y cuando se abrió la posibilidad de empezar a realizar actividades, quiso armar un teatro virtual que funcionara distinto del resto de las plataformas. "Me pareció un sueño muy honrado y simplemente yo la ayudé a que le pudiera dar forma y generar un recurso para que los artistas puedan descubrir el nuevo lenguaje del streaming, no solamente haciendo shows cantando, sino aportando cada uno su toque personal", expresó Garabal.

La revolución hecha arte en dos artistas que se transformaron en íconos de la cultura pop, desde la confrontación y la búsqueda: Elvis Presley y Lady Gaga. Ella será personificada por Zaira Caviccioli, la dirección musical es de Mirta Arrúa Lichi y la dirección audiovisual de Erik Banard. Dentro del repertorio se encuentran canciones como "Shallow", "Falling in Love With You", "Bad Romance", "Always On My Mind", "A Million Reasons" y "Trouble", entre otras.

Chacho Garabal, junto a Zaira Caviccioli le rinden tributo a Presley y a Lady Gaga, por streaming

"El juego con el espectador sucede con la cámara, y creo que no hay que lamentarse con decir 'no es teatro, no es lo mismo'. Porque que no sea lo mismo, no quiere decir que sea algo negativo en sí mismo -reflexionó y continuó- creo que tiene muchísimos beneficios como llegar a otras partes del mundo, llegar a lograr otros desafíos, tener un teatro sin capacidad de sala, te pueden ver miles de personas en todo el mundo. Y ayuda a hacer crecer el público que muchas veces está limitado a una zona geográfica o a la capacidad de una sala. Al mismo tiempo, el lenguaje audiovisual tiene muchísimas posibilidades, de efectos y cosas que ayudan a generar una experiencia nueva. Creo que es un lenguaje nuevo que no es teatro, no es cine, no es concierto. es todo eso y más".

Si bien Garabal no tenía experiencia previa en streaming, tenía conocimientos de cámaras dado que conduce junto a su padre, Tito Garabal, Claves para un mundo mejor, programa de televisión que se emite por el Canal 9 de Buenos Aires. "El arte en sí es una experiencia transformadora y puede ser reveladora, entonces el fin es el mismo. Comunicar, emocionar, hacer pensar, generar algo, y no creo que sea solo 'entretener', sino que el humor es la gran herramienta que tiene el alma para tomar distancia de lo que le pasa y le duele a la persona, y la ayuda a ver que no todo está perdido. No podemos elegir lo que nos pasa, pero sí qué hacemos con eso que nos pasa", sentenció.

Todo lo que se presenta en Amma se produce pensado para que la gente lo vea en su casa, en un teléfono, en una computadora o en la TV. En general, siempre el teatro estuvo mal filmado, con cámara fija y sin preocuparse por el sonido. Entonces muchas grabaciones sirven de recuerdo, pero no están hechas con la calidad que necesitaban para disfrutarse a posterior. Siguiendo el estilo disruptivo de artistas como Elvis y Lady Gaga, la sala presentará un homenaje diferente a través de un nuevo lenguaje hibrido. No es un recital en vivo, no es un formato de concierto grabado, no es un videoclip, no es una película. En una fusión que sincroniza lo cinematográfico, lo musical y lo teatral, este homenaje se enmarca en los nuevos modelos híbridos de proyectos culturales que están surgiendo en todo el mundo.

"La producción se realizó en más de 20 locaciones diferentes que resaltan la belleza de la ciudad porteña, en formato 4K y con nuevas tecnologías disponibles -adelantó Garabal- el objetivo es ofrecerle al espectador que pueda realizar un viaje en el tiempo, a una época, a un tiempo del no tiempo, a una estética diferente, pero que rememora también esas imágenes en blanco y negro de una época dorada".

"El contexto actual no es algo que se va a terminar. Sino que aprenderemos a convivir como tuvimos que hacerlo con tantas otras cosas. La humanidad tiene sus miserias pero también sus luces, y gracias a eso, pudimos seguir conectados, a la distancia. Pudimos reinventarnos en muchos casos, y el sistema de salud ofrece muchas más posibilidades que antes no. No sé si somos conscientes de eso. Entonces hay que ver las luces y sombras y saber que lo digital no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Depende como la usemos", acotó.

Con respecto de esa vuelta de página necesaria, Chacho Garabal será parte de un hecho histórico: la apertura de los jardines del Auditorio Belgrano para la realización de obras teatrales con la presencia del público en el lugar. "Habrá capacidad para 100 personas, y lo primero que programamos fue un homenaje a María Elena Walsh, llamado Los cuentos de la Reina Batata, con un elenco hermoso: Andrea Mango, Wally Canela, Julián Pucheta y Karen Nieto. Quisimos abrir la temporada infantil con ese pequeño sueño que habíamos tenido antes de que se desatara la pandemia. Habrá mesas y barriles para cumplir con los protocolos sanitarios. También tendremos una oferta gastronómica y los espectadores podrán hacer sus pedidos por WhatsApp para evitar todo tipo de contacto y optimizar la comodidad. Va a ser una fiesta porque para todos es una alegría volver. Lo que más nos emociona es que es un hecho histórico y es algo para disfrutar más allá de lo que significa artística o laboralmente. Hay que agradecer en el momento", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información