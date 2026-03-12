Nicole Kidman reveló una “difícil” experiencia con un famoso actor

Desde hace más de treinta años, Nicole Kidman es una de las estrellas más importantes de Hollywood. Por eso, ha compartido elenco con decenas de actores. Incluso, como nunca tuvo pudor en encarar proyectos con una fuerte carga erótica, es una de las divas del cine de su generación que más escenas de besos y de sexo protagonizó.

Quizás por eso, una de sus últimas revelaciones cobró una gran relevancia: la protagonista de Ojos bien cerrados contó a qué famoso actor le dio “asco” besar.

La revelación ocurrió en el último episodio del podcast Las Culturistas. Allí, Kidman, de 58 años, contó que le costó besar a su coprotagonista de Big Little Lies, Alexander Skarsgård, de 49 años, después de que su colega comiera un sándwich de falafel.

Los actores en una escena de Big Little Lies

“Le dije: ‘No, no, no, Alex’”, bromeó la estrella. “Se supone que debo estar interesada en vos y besarte. Dejá ya el falafel porque el mal aliento no me excita’”, recordó Kidman. La estrella de Los otros continuó diciendo que el sabor y el olor de la boca de su coprotagonista eran “muy importantes” para ella.

Continuó: “Estoy segura de que [Skarsgård] no volvió a comer un falafel. Le dije: ‘No más falafel. No antes de besarte, no antes de hacer el amor’”.

Siguiendo con el tema, Kidman dijo que el mal aliento era el factor decisivo para ella. “No soporto el mal aliento. Para mí, esto es un factor decisivo. Podrías ser el chico más guapísimo, y si viniste con mal aliento, sin dudas voy a decirte que no”.

Alexander Skarsgård IMDb

Y explicó: “Si digo: ‘Soplá sobre mí’, y tengo que retroceder, ¡vaya!, me voy. No podrías ofrecerme suficiente dinero para que lo soporte”.

Kidman agregó que se sintió “aliviada” cuando perdió el sentido del olfato después del Covid debido a que era su sentido más agudizado. “Por fin fui libre”, dijo.

En otra parte del podcast, Kidman habló sobre la persona famosa que conoció que olía “mejor que nadie” y reveló que era la cantante Rihanna. La actriz calificó el aroma de la cantante de “Umbrella” de “embriagador”.

Sobre su divorcio

La divertida aparición de Kidman en el podcast se produjo después de que rompiera su silencio sobre su divorcio de su esposo Keith Urban por primera vez.

“Siempre voy a estar avanzando hacia lo que es bueno”, le dijo a Variety en una entrevista publicada el 11 de marzo, cuando se le preguntó si “estaba bien”, meses después de haber anunciado su separación del cantante.

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron luego de 19 años Jordan Strauss - Invision

“Agradezco la familia que construimos, por eso lo importante es mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo”, continuó. “De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo con la idea de ‘Somos una familia’, y así seguiremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”.

Kidman solicitó el divorcio de Urban en septiembre de 2025; la expareja finalizó su divorcio el 6 de enero. La estrella de Hechizo de amor y el cantante de country comparten dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.

Un beso de reconocimiento

Más allá de la experiencia que relató con Skarsgård, la relación entre ellos siempre fue amigable. Y, a juzgar por los hechos, no perdió del todo las ganas de besarlo. En 2017, en plena ceremonia de los premios Emmy, la gran ganadora fue Big Little Lies, la ficción que los dos protagonizaban.

Nicole Kidman y Alexander Skarsgård en la ceremonia de entrega de los Emmy, en 2017 AP

La miniserie de siete episodios basada en la novela de Liane Moriarty y dirigida por Jean-Marc Vallée obtuvo siete estatuillas, incluidas la de Mejor actriz para Kidman y la de Mejor actor de reparto para Skarsgård. Una de las perlitas de la ceremonia fue justamente el beso en los labios que la actriz australiana le dio a su colega antes de que él subiera a recibir su premio.

Kidman y Skarsgård interpretaron en la serie a Celeste y Perry Wright, una pareja aparentemente normal que esconde fuertes episodios de violencia doméstica. De hecho, en su discurso de agradecimiento, la actriz celebró el reconocimiento que tuvo el drama de HBO, porque permitía que se pusieran sobre la mesa temas importantes que merecen ser discutidos.