Silvestre habló de su relación con Andrea del Boca: “Vamos a contar la historia real”

Andrea del Boca protagonizó un escándalo a principios de la década del 80 por una historia de amor: según trascendió en aquel momento, la actriz tenía apenas 17 años cuando protagonizó Los cien días de Ana (1982) junto a Silvestre (José Luis Rodríguez), de quien se enamoró y con quien comenzó una relación. El actor, de 29 años en aquel entonces, no solo estaba casado, sino que, además, su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Hoy, con el ingreso de la actriz a la casa de Gran Hermano, su vida volvió al centro de la escena. A 43 años de aquel polémico romance, el cantautor contó su versión de lo que sucedió.

“Vamos a contar la historia real”, explicó Silvestre apenas entró al estudio de eltrece para participar como invitado en Puro show. “Andrea vino al teatro y dijo: ‘Lo quiero como galán’. Tenía 17 años en ese momento. Hagan cuentas”, disparó. Luego explicó que su primer trabajo con la actriz fue en un especial. “Yo hice con ella La primera mentira. Tuvo tanto éxito, explotó, y a las dos semanas se hizo un segundo especial, que se llamó Los días de Ana. Ahora, la telenovela Los cien días de Ana, ¿cuándo se hizo? A los siete meses”, argumentó, dando a entender que cuando inició el romance, la actriz ya era mayor de edad. “Sobre el último mes de grabación de Los cien días de Ana, que duró cinco, seis meses, ahí empieza nuestra relación”, sumó, y remató: “Todo el mundo dice: ‘Ay, era menor de edad’. No”.

En Los cien días de Ana nació el amor entre Andrea del Boca (17) y Silvestre (29); aquí la tapa del LP de la exitosa telenovela de 1982

Luego de su descargo inicial, Silvestre tomó asiento y se sometió a las preguntas. “¿Fue un flechazo? Porque vos estabas casado, tenías una relación”, quiso saber Matías Vázquez. “A ver, cuando arranca mi relación con Andrea, yo estaba separado. Hacía un mes que estaba separado”, aclaró en referencia a su matrimonio con la modelo Déborah Ramos. “Pero tu mujer estaba embarazada”, recordó Nancy Duré. “Dale, cortala con esas preguntitas. Para eso dejala a tu amiga, la que tenés a tu izquierda”, reaccionó y señaló de inmediato a Fernanda Iglesias.

Silvestre contó que se sorprendió cuando Del Boca lo eligió para ser su galán porque a él no le interesaba ser actor. “Siempre fui músico, cantante y compositor. Ya tenía doce años de carrera. Y yo hice la obra que vino a ver Andrea porque no conseguían al protagonista. Era una obra muy complicada para cantar porque era para un tenor”, repasó. Luego explicó que un director de actores le ofreció hacer televisión a pedido de la actriz, quien en ese entonces ya era una estrella. “Al principio le dije: ‘Estás loco’. ¿Vos creés que yo lo puedo hacer?”, contó el cantante, y ante el sí, aceptó la propuesta.

Antes de continuar con la historia, Silvestre se dispuso a hablar de otro mito que surgió a partir del romance: aclaró que el tema “Ana, yo no soy tu príncipe azul”, que fue cortina de Los cien días de Ana, lo compuso pensando en el libro y el personaje y no en la propia Andrea del Boca. “Para mí no fue premonitorio, fue una sorpresa”, respondió cuando le mencionaron la parte del tema que reza “Ana, no te enamores”.

En ese momento, Fernanda Iglesias interrumpió para decir, mientras leía los datos en su computadora, que Los cien días de Ana se emitió en 1982, cuando Del Boca tenía 17 años. “No, 1983”, corrigió el invitado. “¿En qué año te figura La primera mentira?”, consultó. “81”, respondió la periodista. “¿81?”, reaccionó sorprendido Silvestre. “Puede ser”, soltó y la panelista explicó que la actriz cumplió 17 en octubre de 1982, por lo que cuando hizo la novela tenía 16. “Peor”, remató. “El romance arranca sobre el final de la telenovela, faltaba un mes para que termine”, aseguró Silvestre, y el tema quedó ahí.

Por último, el compositor repasó cómo comenzó la relación. Fue Nancy Duré quien reprodujo el relato de la época: “Yo lo cuento y luego él dirá si es cierto o no. Cuentan que la mamá, Ana Castro, va a tu camarín, te cuenta que Andrea estaba enamorada de vos, que lloraba todos los días por vos y te dice: ‘Invitala a salir para desencantarla’. Y que justamente pasó lo contrario”. “Es verdad”, asintió el invitado.

Andrea del Boca y sus romances

Silvestre recordó que estaba recién separado y catalogó a su relación con Ramos como tóxica. También dijo que lo más difícil del final fue que la modelo estaba embarazada. “Pude haber cometido un error, es lo más probable, pero yo sentía que si permanecía al lado de ella por su embarazo, iba a ser demasiado hipócrita. Esa relación fue desastrosa”, sumó.

El cantante aseguró que Del Boca “no estaba en su radar” en ese momento. “No sabía que estaba enamorada de mí. Era una nena, intocable. Y yo estaba con otras cosas en la cabeza”, agregó. Hasta que la mamá de la actriz fue a hablar con él. “Yo ya veía venir todo”, dijo y se agarró la cabeza. Según Silvestre, todo pasó “rápido y de golpe”: al día siguiente se sentó junto a ella en el almuerzo, la invitó a tomar un café y ella aceptó encantada. La relación duró cuatro años y terminó sin rencores. “Andrea fue divina. Fue una relación maravillosa. Yo guardo de ella los mejores recuerdos”, concluyó.