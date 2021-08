Chantal Abad recordó un episodio de maltrato que vivió en una cocina

La chef Chantal Abad contó en Es por ahí, el programa de América, una situación de acoso de la que fue víctima hace algunos años, cuando recién comenzaba a trabajar como cocinera. “El chef era un francés malo, malo, me decía barbaridades y me pegaba en la cola con la servilleta, pidiéndome que me pusiera derecha, porque tal vez estaba echada hacia adelante, cocinando. Y yo lloraba. No paraba de llorar. Era bravo. Mis compañeros tenían más miedo que yo, pobrecitos. Eran otras épocas”, recordó.

“No lo volví a ver. Ahora está en Francia, tiene un restaurante espectacular, le está yendo bien, es un gran cocinero. Hace unos años me contactó por Instagram para contarme que me veía en televisión, que estaba orgulloso de lo que había logrado, que le gustaba lo que estaba haciendo. Fue hace 12 o 13 años”.

“Hace poco empezaron a cambiar las cosas y ya no es común ver maltrato ni abuso en las cocinas. Hoy no permitiría que me tratara así y creo que él mismo lo pensaría mucho más. Está bueno empezar a visibilizar un poco esas cosas. Trabajo desde hace casi 20 años. En ese momento estaba empezando, era chica y el mundo era diferente. Entonces lo tomabas como la típica frase de derecho de piso, como que te la tenés que bancar. Esa manera hoy es cuestionable”, reveló en Intrusos, por América.

Abad aseguró que en una cocina se viven situaciones muy difíciles. “Es un medio muy machista, rodeado de hombres, y si se quiere es un código violento. En ese momento yo no dimensionaba lo que pasaba. Por suerte hoy las cosas están cambiando. Siempre hay que escuchar a quien tiene algo para decir sobre este tema, y está bueno que empecemos a hacerlo porque cuando quienes denunciamos y visibilizamos seamos muchos, entonces el cambio va a ser interesante”, determinó.

Chantal había opinado sobre el supuesto mal genio de Germán Martitegui del que mucho se habló durante MasterChef Celebrity: “En todos los formatos de MasterChef del mundo siempre hay un malo. Es un rol que alguien tiene que jugar porque es parte del show. Después si esa línea se cruza y roza el malestar y el otro se siente ofendido o violentado, es otra cosa y es mi límite personal porque dejó de ser un juego. Nunca tuve una mala experiencia con Martitegui. Los cocineros que trabajamos en los medios somos pocos y nos cruzamos en todos los eventos, en las ferias, en las clases, en viajes. No somos amigos y no lo conozco tanto, pero tenemos buena relación. Hay cosas que se ven y traspasan la pantalla y todo lo que uno emana, vuelve”.

Con respecto al exitoso reality de cocina, Chantal agregó: “Yo entiendo el personaje, entiendo el rol, que es un formato que pide un malo y que en todas las versiones de todo el mundo tiene uno, que es un malo con el que hay que jugar. En mi opinión personal siempre hay límites, limites donde ya el respeto y el hostigamiento al otro a mí no me gustan”.

No es la primera vez que Chantal Abad habla de maltrato en el ámbito laboral: “Yo arranqué a los 18 años. Por suerte ahora se está visibilizando algo que sucede a una escala mucho mayor de la que se vio, que es la punta del iceberg. La cocina es un lugar de mucho hostigamiento, no solo a la mujer, también con los hombres y los que recién empiezan. Me han dicho con maldad ‘Andá a buscar la sartén’, agarrarla y que esté hirviendo. ‘Derecho de piso’, me advertían. Es normal que te insulten y te griten. La cocina es un lugar machista y está dominado por los hombres”.

LA NACION