La guerra entre Charlotte Caniggia y Juana Viale parece no tener fin. Este lunes, la participante de El Bailando 2023 (América), soltó un fuerte mensaje contra la nieta de Mirtha Legrand tras sus dichos en el primer programa del Almorzando con Juana (eltrece). Sin filtro, le envió una tajante respuesta y la comparó con “la Chiqui”.

El enfrentamiento de las dos comenzó dos semanas atrás, cuando Juanita se quejó en directo por la ausencia de Charlotte como una de las invitadas al estreno del Almorzando y durante la apertura, esbozó una profunda crítica. “Les quiero contar que tenemos una mesaza digna de domingo para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando en la reunión de prensa nuestra mesaza que teníamos y la señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy”, indicó furiosa.

Y concluyó de forma controversial: “No vino porque no se sentía de humor. El representante Fabián Esperon, quiero decir que maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras porque la señorita se comprometió a venir y no vino. Pero igual: ¿qué se puede esperar del burro más que una patada? “.

Tras el comunicado de Juanita, la hermana de Alex Caniggia no se hizo esperar y desde la pista de El Bailando le contestó sin pelos en la lengua. “Ella nunca va a ser como Mirtha”, la comparó primero con su abuela y luego resaltó: “Tiene menos onda que flequillo de coreano (...) ¿Viste los coreanos que tienen el flequillito así [recto]?”. Luego de ello, los presentes lanzaron carcajadas y hasta Moria Casán elogió la respuesta de la participante.

Es prudente mencionar que los almuerzos se graban con días de anticipación, por lo que el faltazo de Charlotte a la mesaza de Juanita se dio a conocer mucho antes, lo que le valió un duro comentario por parte de Ignacio Viale, hermano de la conductora y también nieto de Legrand.

“Hay varias cosas que a mí no me gustan. Primero, creo que se le falta al respeto a un grupo de trabajo y las chicas (productoras del programa) estaban muy entusiasmadas hace varios días con ese tema. Segundo, que la persona que representa a Charlotte las ninguneó muchas veces a las chicas y después los llamados fueron demasiados alterados, con un tono de voz que no era el lugar”, expresó el productor en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América).

Y agregó: “A mí básicamente no me gusta que me toquen el equipo de trabajo. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, pero me parece que hay formas. Me parece que la televisión de los gritos quedó en el pasado (...) La verdad que a mí no me importa si viene Charlotte Caniggia o no. Me parece un personaje de la tele y obviamente queremos llevar algo que esté rindiendo. Ni siquiera cuando estaba invitada había pasado lo del Bailando”.

Al cierre, Nacho concluyó: “Habla de un grado de irresponsabilidad de ella para manejarse en los medios. Había 24 notas hechas y Juana la vendió por todos lados. Esto le afectó por el lado de las chicas, pero te molesta esto porque en el fondo estamos todos en el mismo barco, que es este medio”.

Cabe destacar que en 2022 existió un pequeño cruce entre Charlotte y Juanita, cuando la hija de Claudio Paul Caniggia se retrasó en su llegada al programa y la conductora la presentó con ironía: “Llegó nuestra última invitada, que la íbamos a esperar directamente en la mesa porque no llegaba. Pero más vale tarde que nunca”.