Este miércoles, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, encabezó la Asamblea Legislativa que ratificó el resultado electoral del balotaje del 19 de noviembre, y proclamó la fórmula presidencial integrada por el mandatario electo, Javier Milei, y la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, a través de un escueto discurso. Por la noche, Marcelo Tinelli se refirió a este hecho en su programa, Bailando 2023, y quiso saber qué opinaba una de las participantes: nada menos que Charlotte Caniggia.

Como era de esperarse, la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis confesó que no estaba enterada de lo ocurrido, pero aprovechó la pregunta del conductor para hacer explícito su apoyo al presidente electo. “ ¡Me encanta Milei! ¡Viva la libertad, carajo! ”, señaló. Tinelli le siguió el juego y quiso saber si Charlotte estaba de acuerdo con la dolarización propuesta por Milei en su plataforma electoral. “ Me encantan los dólares. ¿Y a quién no? ¿A vos no te gustan? ”, contestó la participante. “Sí, claro, pero la dolarización de la economía me parece muy amplio”, intentó explicarle. Pero Caniggia continuó: “Bueno, pero ojalá que pueda mejorar el país”.

“Ojalá que los argentinos terminemos todos unidos de una vez por todas. Tanto que lo decimos, tenemos que hacer cada uno algo desde nuestro lugar”, reflexionó Tinelli. Y Charlotte acordó: “Exactamente. Además, lo banca todo el mundo a Milei. ¿O no?”.

“Sí, lo bancó el 66 por ciento de la gente, pero después de la elección lo tiene que bancar el 100 por ciento”, aseguró el conductor. Y la concursante agregó: “Pero, pará... ¿No salió Donald Trump a darle saludos?”. “ Sí, pero no sé si que te mande saludos Trump es lo mejor. Mandó saludos también [Jair] Bolsonaro... ”, indicó Tinelli. Y Charlotte remató: “Bueno, pero mejor que el otro que tenemos...”.

Luego, Charlotte contó que sus lugares favoritos en el mundo son aquellos en los que “no hay nadie”. Tinelli le preguntó cuál era su ciudad latinoamericana favorita, y ante su silencio, le pidió que nombrara países de Sudamérica. “Perú, Argentina, México...”, se equivocó la mediática.

“¿En qué país nació el actor Osvaldo Laport?”, volvió a preguntar Tinelli. “En Buenos Aires”, fue la respuesta de Charlotte. “A qué popular cantante me refiero si digo Roberto Sánchez?”, continúo Tinelli. “No, yo no lo conozco”. “San...”, intentó ayudarla el conductor. “Sancho”, disparó la concursante, despertando carcajadas en el piso.

La única pregunta que pudo responder fue de qué cuadro es hincha el Papa Francisco. Luego, debía decir quiénes eran los integrantes del dúo Sui Generis, pero tampoco pudo contestar. La próxima pregunta venía con trampa: “¿En qué provincia nació el Chaqueño Palavecino?”, pero Charlotte ni siquiera apeló a la lógica: “Ni siquiera sé quién es. Yo vine a acá a los 20 años, tienen que entender. Ahora tengo 30, pero yo vivía en Marbella”.

“¿Cuántos Campeonatos del Mundo ganó la Selección argentina de fútbol”, insistió el conductor, y recibió una respuesta desconcertante: “80″. Por último, Tinelli le preguntó en qué ciudad nació Fito Páez y esta vez sí, acertó al decir Rosario.

Después de tomar shots de vodka junto a su bailarín, Jesús Vinent, y Tinelli, Charlotte contó que su dentadura es de porcelana y cantó su nuevo tema: “Champán choripán”. Luego, mostró su propuesta para esta ronda, al ritmo de la cumbia, con la presencia de Antonio Ríos.

Después de bailar, la concursante disparó contra algunos de sus competidores. “Yo escuché a Lourdes Sánchez diciendo: ‘Quiero ganar’”, comenzó imitando a la bailarina correntina. Y agregó: “No me la fumo mucho a ella. No la soporto. Entiendo que sea la mujer de uno de los dueños de acá -por su relación con el productor Pablo “Chato” Prada- pero quiere ganar a toda costa y hace todo para que la gente la quiera. ¡Y no la quiere nadie! Ni siendo ‘la mujer de’ la quieren. Ojalá que no gane, porque yo también quiero ganar ”.

Después, disparó: “Hay varias boludas acá metidas. Con Coty Romero tuve algunos conflictos y no le creo nada. Ya estamos en paz, pero no sería su amiga, porque no me cae bien. Cami Homs me invitó a su cumpleaños, así que está perdonada. A Lola Latorre hay que quererla por la mamá, que es una c... Es mafiosa. Es como meterte con Morena Rial. No... Tenemos que ser divinas con Lola ”.

“Juli Castro no corta ni pincha y es muy aburrida, si estoy viendo el programa y aparece, cambio de canal. Romina Uhrig habla raro; es como que tiene una papa en la boca. Coki Ramírez ya fue. Vos ya estás con Millet Figueroa. ¿Qué hace ella acá? ¡Echala!”, continuó, sin filtro.

“Lali González es rara, pero la queremos. A Milett como es tu novia, la queremos; no queda otra. Tuli Acosta tiene muchos seguidores, así que me parece que es preferible quererla. Yeyo De Gregorio habla muy raro y me da miedo. Anita Martínez y el Bicho Gómez son copados, pero no los entiendo; no me dan risa. Anabel Sánchez baila bien, pero también es muy aburrida. A Flor Vigna y a Juliana de Gran Hermano las banco. El Conejo Quiroga es un b... y mujeriego, no va”.

En total, Charlotte recibió 20 puntos, una de las calificaciones más altas de la ronda y se aseguró el pasaje al próximo ritmo.

