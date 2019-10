Charlotte Caniggia, lapidaria contra Sofía Bonelli: "Esa mina es una busca fama"

Charlotte Caniggia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 09:27

Si bien no quiere tomar partido por ninguno de los dos, Charlotte Caniggia volvió a hablar de la polémica separación entre sus padres y le declaró la guerra a Sofía Bonelli, la nueva novia de Claudio Paul Caniggia.

"¿Sabías que Sofía Bonelli quiere demandarte a vos y a tu mamá?", disparó sin filtro el cronista de Hay que ver. "Nooo, para mí que es todo acting. Si lo hace, le hago una demanda yo a ella entonces. Esa mina es una busca fama. Para mí no existe, no la voy a nombrar, no me interesa", respondió furiosa la hija de Nannis.

Con respecto al enojo de Claudio Paul por cómo su hija se dirige a su nueva pareja, lejos de pedir disculpas Charlotte redobló la apuesta: " Yo dije algo que todo el mundo sabe, yo no miento". Y con respecto a que Bonelli todavía no salió a hablar públicamente, chicaneó: "A nadie le interesa lo que diga, no es nadie. No la conoce nadie, pobrecita", lanzó dejando en claro que jamás se juntaría a hablar con ella.

La separación de Caniggia y Nannis

En relación a la conflictiva separación de sus padres, la participante del "Súperbailando" confesó no estar de acuerdo con la exposición que alcanzó el tema. "Prefiero callarme la boca, no opinar. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Ni con lo que hace mi mamá (en referencia a ir por los programas contando internas familiares), ni con lo que hace mi papá", aclaró justificando su postura neutral. Sin embargo, una frase dio a entender que la melliza del clan Caniggia estaría más a favor de Nannis: "Mi papá le da motivos a mi mamá para que hable. Sale, se muestra, podría ser más privado todo pero bueno... cada uno elige".

Y enseguida aseguró que se enteró de la separación por los medios. "Mi papá nunca habla, no me dice nada. Nunca se sentó y me dijo que se separaba de mi mamá. Eso me enoja, me molesta todo lo que pasa, pero ya está", señaló.

Luego habló de la buena relación que tiene con su hermano Alexander, aunque aseguró no estar de acuerdo con los dichos contra su papá: "Cada uno es libre de opinar, yo no lo voy a hacer". Sin embargo, no pudo decir lo mismo sobre su otro hermano Axel, que vive en Europa y con el que casi no mantiene contacto: "Con Axel no hablamos mucho. Pero está todo bien con él", expresó sin querer meterse en el escándalo que estalló en estos días respecto a la hija de 5 años que tiene el artista.

La palabra de Sofía Bonelli

Bonelli le respondió a Charlotte Crédito: Instagram

Después de escuchar las declaraciones de Charlotte, Sofía Bonelli se comunicó desde Brasil para defenderse. "Parece que tiene el mal de la cámara prendida. Hace seis meses que saben esto y que el padre vive en mi casa. Nunca salieron a decir nada, salen ahora porque parece que les molesto como pareja del padre. Sea yo u otra chica la van a matar igual", expresó indignada a través de un mensaje de Whatsapp que le envió a Carolina Molinari, panelista del ciclo de Elnueve.