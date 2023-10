escuchar

Charlotte Caniggia dejó por un momento de lado las escandalosas peleas de las que es protagonista en el Bailando 2023, abrió su corazón y mostró su lado más sensible. En una entrevista con Intrusos en el espectáculo, la mediática confesó que no tiene contacto ni con Claudio Paul Caniggia ni con Mariana Nannis, sus padres, y que le gustaría poder contar con su apoyo y tenerlos cerca.

De lo primero que habló fue de las previas que prepara para enfrentar a Tinelli en la pista del show. “Pienso qué le gusta ver a la gente, qué le divertiría”, explicó. Luego, contó que hay mucha gente, como Cami Homs o las hermanas Nara, que no le cae bien, algo que le da también letra para ese segmento del envío. Sin embargo, de inmediato se puso seria cuando Pablo Layus le preguntó sobre su familia.

“La parte negativa de todo esto es que no podés tener a toda tu familia como era antes”, observó el también panelista del envío que conduce Florencia de la V. “Y bueno, es parte de mi vida”, respondió. Además, confesó que suele mirar el teléfono para ver si llega algún mensaje de ellos. “Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres. Es como lindo. Me hubiese encantado pero nunca me pasa, así que trato de vivir esto como ´bueno, mis papás son ausentes´” , explicó.

Visiblemente dolida, Charlotte le buscó explicación a su situación. “Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizá cuando yo era joven no me daba cuenta, y eran ausentes también”, se lamentó. De inmediato, intentó separar su experiencia personal de su triste pasado. “ Algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas ”, confió.

Charlotte Caniggia y Mariana Nannis, en una de sus últimas apariciones juntas, en Bailando por un sueño 2015 Prensa Ideas del Sur - Archivo

Pese a la situación actual, Charlotte se mostró esperanzada a futuro. “Espero que algún día, cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá y ellos sean más viejos digan ´bueno, che, tengo a mis hijos. Tengo a mis nietos´. Cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos, ¿no?”, ensayó.

“¿No sos una persona rencorosa?”, consultó el periodista. “No, no es bueno tener rencor y odio hacia otra persona. Es muy malo tener esos sentimientos“, reconoció, y aseguró que si el día de mañana sus padres se acercan, ella los va a aceptar porque son sus papás. “Faltaría que llamen, que den el paso. Pero no lo hacen nunca, así que yo ya vivo con esto: tengo a mis padres que son así y les chupa un h…”, explicó.

“Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa”, explicó al final de la charla con Layus sobre el acercamiento con sus padres. “ Supongo que algún día me pasará. Si dios quiere, si el universo quiere, algún día mis papás me quieran. Yo también necesito esa palabra de madre, un abrazo de ella, uno de él. Pero no me pasa ”, cerró.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cuando todavía eran una pareja feliz Archivo

Esta no fue la primera vez que Charlotte habló de las peleas internas de la familia Caniggia. En la pista del Bailando, Charlotte advirtió que habló con su papá y que ambos tienen que “sanar y resolver sus problemas”. “Tienen enojo e ira, y esos sentimientos no los dejan estar bien con sus hijos”, apuntó. “Estamos un poco mejor”, advirtió luego, aunque señaló que el conflicto familiar la mantiene alerta. “Todo se puede mejorar, creo que es parte de las familias. Solo hay que ponerle ganas y tiempo”, sostuvo.

Con respecto a Mariana Nannis, la participante del certamen contó que no mantuvo contacto por el momento. “Todavía no. Y, con papá, no está todo de maravilla, pero a veces le mando un ‘hola, papá, ¿cómo estás?’. Cordial, tampoco un ‘che, venite a casa’”, relató. Luego, explicó que en el conflicto entre sus padres ella no toma partido. “Yo no me pongo de parte de nadie. Soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre, en cuestiones de adultos”, expresó. Y señaló: “Es muy triste lo que pasa”.

Bailando 2023: Charlotte Caniggia y un fuerte y sentido pedido a sus padres que emocionó a Marcelo Tinelli y a Pampita Prensa América

Acerca de si la modelo se mantuvo en una posición de intermediaria, Charlotte subrayó: “No es muy fácil mi papel. Ya está, no sé qué hacer más”. En tanto, contó que el conflicto familiar comenzó cuando se separaron y, en ese momento, tomaron distancia con sus tres hijos y no les volvieron a dirigir la palabra. “Yo hace años que estoy en esta posición, no es algo de ahora. Es normal para mí”, añadió.

