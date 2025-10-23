LA NACION

Charly García cumple 74 años: de David Lebón y el Zorrito a Mariana Fabbiani, todos los músicos y famosos que lo acompañaron en su fiesta

El artista celebró sus 74 años, que cumple este jueves, en una velada a puro rock

Charly García recibió sus 74 años rodeado de sus seres queridos en un bar en el barrio de Palermo
Charly García recibió sus 74 años rodeado de sus seres queridos en un bar en el barrio de Palermo
Anoche, Charly García recibió sus 74 años rodeado por sus íntimos. El músico celebró su cumpleaños en un bar de Palermo y estuvo acompañado por su hijo Migue y otros músicos y famosos de su entorno
Anoche, Charly García recibió sus 74 años rodeado por sus íntimos. El músico celebró su cumpleaños en un bar de Palermo y estuvo acompañado por su hijo Migue y otros músicos y famosos de su entorno
Así llegaba el célebre artista a su festejo de cumpleaños en La fábrica en vivo, un bar de música y cocina abierta. Previamente había tenido contacto con los fanáticos que se habían congregado para saludarlo en la puerta de su casa, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz
Así llegaba el célebre artista a su festejo de cumpleaños en La fábrica en vivo, un bar de música y cocina abierta. Previamente había tenido contacto con los fanáticos que se habían congregado para saludarlo en la puerta de su casa, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz
A la entrada del bar lo aguardaban los fotógrafos y solo algunos seguidores, dado que la mayoría estaba en las inmediaciones de su casa. Sin embargo, cuando finalizó el festejo, pasada la medianoche, varias personas se habían agolpado para felicitar al ídolo del rock, que recientemente lanzó junto a Sting la canción "In the City"
A la entrada del bar lo aguardaban los fotógrafos y solo algunos seguidores, dado que la mayoría estaba en las inmediaciones de su casa. Sin embargo, cuando finalizó el festejo, pasada la medianoche, varias personas se habían agolpado para felicitar al ídolo del rock, que recientemente lanzó junto a Sting la canción "In the City"
Zorrito Von Quintiero y su pareja, Tini Piermattei, dijeron presente en el cumpleaños de Charly García
Zorrito Von Quintiero y su pareja, Tini Piermattei, dijeron presente en el cumpleaños de Charly García
Rosario Ortega, otra de las artistas cercanas a García, no quiso perderse el festejo
Rosario Ortega, otra de las artistas cercanas a García, no quiso perderse el festejo
Durante la velada, Joaquín Levinton estuvo sentado junto a Charly mientras el músico tocaba algunos acordes en el teclado
Durante la velada, Joaquín Levinton estuvo sentado junto a Charly mientras el músico tocaba algunos acordes en el teclado
Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade
Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade
David Lebón, gran amigo de Charly y con quien compartió el grupo Serú Girán, disfrutó del festejo
David Lebón, gran amigo de Charly y con quien compartió el grupo Serú Girán, disfrutó del festejo
Hilda Lizarazu, muy canchera con un pantalón estampado tipo cebra. La artista estuvo acompañada por su hija, Mía Folino
Hilda Lizarazu, muy canchera con un pantalón estampado tipo cebra. La artista estuvo acompañada por su hija, Mía Folino
Pedro Aznar, otro ex Serú Girán y gran amigo de Charly, participó de la cena por los 74 de Say No More
Pedro Aznar, otro ex Serú Girán y gran amigo de Charly, participó de la cena por los 74 de Say No More
Brenda Asnicar
Brenda Asnicar
Benito Cerati
Benito Cerati
Beto Casella y su mujer, Carolina Wyler
Beto Casella y su mujer, Carolina Wyler
La fotógrafa Andy Cherniavsky
La fotógrafa Andy Cherniavsky
Andy Chango, de las cocinas de MasterChef Celebrity al cumpleaños de Charly García
Andy Chango, de las cocinas de MasterChef Celebrity al cumpleaños de Charly García
Lisa Cerati
Lisa Cerati
Mecha Iñigo, pareja de Charly García desde 2008
Mecha Iñigo, pareja de Charly García desde 2008
La familia de Charly García: Rocío, su sobrina; Josi y Daniel, sus hermanos, y Manuel Urrere, pareja de Rocío
La familia de Charly García: Rocío, su sobrina; Josi y Daniel, sus hermanos, y Manuel Urrere, pareja de Rocío
Así se retiraba Charly García de su festejo de cumpleaños para regresar a su hogar en Palermo
Así se retiraba Charly García de su festejo de cumpleaños para regresar a su hogar en Palermo
