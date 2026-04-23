Operaron a Charly García y permanece internado: cómo se encuentra

Charly García fue operado con éxito en una intervención programada y se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

De acuerdo a lo comunicado por su entorno a LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón. “Salió todo bien”, aseguró su mánager en un mensaje enviado al programa.

Cumpleaños nro 74 de Charly García Agustín R. Dusserre

Tras la intervención quirúrgica, el músico permanece en una habitación común se encuentra en observación y recuperándose. Los médicos que lo están tratando iniciaron un proceso de diálisis para acompañar la evolución tras la cirugía.

Hace algunas semanas, se conoció un momento íntimo del reconocido artista gracias a un video grabado y subido a redes sociales por video de Fabián “Zorrito” Quintiero. El registro mostró a García en uno de los shows que brindó la banda británica AC/CD en el estadio de River.

Anteriormente, en enero de este año, como informó LA NACION, también se había viralizado un video en el que aparecía, esta vez acompañado por Rosario Ortega. Salió a merendar una hamburguesa con papas fritas por la ciudad de Buenos Aires y fue retratado por la hija de Palito Ortega, que compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

"Una salida por Buenos Aires con el jefe", escribió Rosario Ortega a la hora de mostrar su paseo junto a Charly García

“Una salida por Buenos Aires con el jefe”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a una foto que muestra su paso por el autoservicio de una conocida casa de comida rápida. Allí se puede ver al rey del rock argentino en el asiento del copiloto, a Guillermo “Tato” Vega, mano derecha del artista, sosteniendo una hamburguesa desde el asiento del conductor y a la propia Ortega, comiendo en la parte trasera del vehículo.

Luego, la hija de Palito y Evangelina Salazar publicó un breve video -musicalizado con la canción “Reelin’ In the Years” de Steely Dan, una de las bandas preferidas de Charly- que registra el instante en el que les entregaron su pedido y Tato Vega le extiende un puñado de papas fritas a García, que procede a comerlas en dos bocados.

León Gieco, María Rosa Yorio, Charly García, Nito Mestre y Raúl Porchetto en la reunión por los 50 años de Porsuigieco Inamu

Por otra parte, como señaló LA NACION, Charly García continúa siendo una leyenda en movimiento. No solo por su historia, sino porque sigue sumando capítulos y dejando huella en la historia del rock argentino: lanza canciones, inspira homenajes, aparece en esquinas, murales, playlists y sigue marcando generaciones.

A fines de 2025, entre otras cosas, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA, fue a ver a la selección argentina y tuvo un encuentro con Lionel Messi, celebró los 50 años dePorsuigiecoa través de un reencuentro con el supergrupo folk, y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como Rod Stewart y los brasileños de Paralamas.