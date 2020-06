Charly García regresó a su casa luego de cuatro días de internación

El astro del rock local regresó a su casa Crédito: Manuel Cortina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 18:25

Con un escueto comunicado, la familia de Charly García informó que el cantante fue dado de alta este miércoles y que ya se encuentra en su casa. El astro del rock local había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT) el último sábado.

Solo trascendió que Charly tenía más de 38 grados de fiebre, dolores musculares y contaba con un primer test de Covid-19 que había dado negativo. También se especuló que el motivo habría sido una infección urinaria. Sin embargo, a través de su agencia de prensa, al día siguiente la familia emitió otro comunicado en el que, además del agradecimiento de Charly a todo el personal de IADT, indicaba que su ingreso también se debió a problemas respiratorios: "Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para Covid19 dio resultado Negativo. La evolución clínica es buena. Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado, para cumplir tratamiento antibiótico. Charly quiere agradecer al personal del IADT - médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, camilleros/as--, que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial a su médico de cabecera Dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada día, a su lado.

Charly viene de un año accidentado. Cuatro meses atrás había sido internado por un fuerte golpe en su cadera, producto de una caída en su casa. En 2015, el músico se había sometido por primera vez a una intervención en la cadera, y un año después volvió al quirófano debido a una infección en la prótesis.

Charly García: 2020, un año accidentado para el cantante Fuente: LA NACION

Por ese mal paso que dio en enero último debió cancelar su participación en la primera noche de la última edición del festival cordobés Cosquín Rock. En su reemplazo, los músicos de su banda, denominada The Prostitution, junto a varios cantantes invitados decidieron hacerle un homenaje. León Gieco, Nito Mestre, Hilda Lizarazu, Celeste Carballo, Andrés "Ciro" Martínez, Fernando Ruiz Díaz, Louta, Nathy Peluso, Los Auténticos Decadentes e integrantes de Bándalos Chinos fueron algunos de los que se animaron con el improvisado tributo.

Días atrás Charly volvió a ser noticia por su vida artística. Su voz se volverá a escuchar esta semana o la próxima en un disco, cuando se publique Pettinato Plays García . El saxofonista y animador televisivo Roberto Pettinato decidió hace unos años grabar un disco dedicado a las canciones de Charly García menos difundidas, pero no en formatos convencionales sin en clave de jazz, con su propio cuarteto. García decidió ser parte del proyecto, desde la elección de algunas canciones, incluso aportó para esta producción un tema inédito (en realidad era un boceto que Charly había comenzado a grabar en un iPad), hasta con su voz y varios instrumentos que registró en la única sesión de grabación que se realizó en un solo día de mayo de 2019.

Roberto Pettinato y Charly García, durante la grabación de un disco que saldrá este mes

El álbum incluirá "Say no more" (de Say no more ), "Viente trajes verdes" (del disco Peperina , de Seru Giran), "Transatlántico Art Deco" ( de Pubis angelical ), "Tango en segunda" (de Pequeñas anécdotas sobre las instituciones , de Sui Generis), "Happy and Real" (de Tango 4 ), "Película sordomuda" (de Influencia ) "Ipad Church Number 9" (tema inédito), "Vos también estabas verde" (de Yendo de la cama al living ) y "Total interferencia" (de Piano Bar , tema que compuso con Luis Alberto Spinetta). Hacia el final aparecen otra vez "Say No more" y "Tango en segunda", pero mientras que las anteriores eran instrumentales, en éstas Charly canta. También se escucha su voz o los instrumentos que tocó en otros temas del disco.