Los documentos legales que los famosos presentan en los trámites de un divorcio dan información privada que termina convertida en titulares. A veces son cosas simples, como que 14 meses después de su nacimiento se haya conocido ahora el nombre de la segunda hija de Sophie Turner y Joe Jonas (Delphine). Otras, develan informaciones más jugosas: como que Cher contrató a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo, al parecer preocupada por su estado de salud y con la intención de ingresarle en un centro de rehabilitación .

Esto último es lo que se ha conocido a través de una declaración judicial de Marieangela King, de 36 años, nuera de la artista y en pleno proceso de divorcio de Elijah Blue Allman, el hijo menor de Cher. La historia se remonta a finales de 2022, aunque no ha sido hasta ahora que medios como People, The Post o el Daily Mail han accedido a los documentos judiciales firmados por King en los que realiza esa acusación. Unos papeles que se han hecho públicos como parte del proceso de divorcio que presentó Allman en noviembre de 2021.

Cher junto al pequeño Elijiah Blue Allman y Val Kilmer, en 1982 Ron Galella - Ron Galella Collection

En su declaración, King alega que la estrella internacional contrató en noviembre del año pasado a cuatro hombres para que sacaran de la habitación de un hotel de Nueva York a su hijo, de 47 años. Elijah Blue Allman y Marieangela King llevaban días encerrados en un alojamiento de la ciudad norteamericano tratando de arreglar su matrimonio después de que en agosto de 2022 Cher le pidiera a ella que dejara el domicilio que la pareja compartía . Y el 30 de noviembre, justo el día de su aniversario de boda, Cher zanjó esa opción de reconciliación al sacar del hotel a Allman.

Según King, en el momento del incidente ambos llevaban “12 días solos en Nueva York trabajando en el matrimonio” y uno de los cuatro hombres que entró en su habitación le dijo que los había contratado la ganadora de un Oscar, un Grammy, un Emmy y varios Globos de Oro. “ Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada por él ”, asegura King en los documentos que entregó en los juzgados a principios de diciembre del año pasado. El objetivo de su declaración era principalmente solicitar el pago de su pensión de manutención, que reclamaba que no se le había pagado durante 10 meses, debiéndole una suma de 50 mil dólares que le imposibilitaba pagar a sus abogados para tramitar la separación de Allman. Aunque ahora el divorcio parece estar en punto muerto, pues este año, en una estipulación conjunta, la pareja y sus abogados acordaron una pausa en el caso mientras “las partes deciden si quieren continuar con el proceso pendiente de disolución del matrimonio”.

Imagen de los años felices del matrimonio entre Cher y el músico de rock Gregg Allman; la cantante y el guitarrista son los padres de Elijah Blue Allman Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

“ Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con [Allman], quien actualmente se encuentra encerrado en un centro de rehabilitación que no me ha sido revelado. También me dijeron que no tiene acceso a su teléfono”, asegura en otro momento de su declaración, según recoge también Variety. “Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que él esté bien y quiero lo mejor para mi esposo”, termina King la declaración presentada en la Corte Superior de Los Ángeles (California).

En el pasado, Allman ha hablado públicamente sobre sus problemas de adicción. A los 11 años empezó a con la marihuana y el éxtasis, y era tan solo un preadolescente cuando empezó a probar drogas duras. Desde 2010 he entrado y salido de forma intermitente de centros de rehabilitación. Igual de intermitente ha sido la relación con su madre, con la que ha llegado a estar años sin hablar. Cuando se casó con King en 2013, Cher no asistió a la boda. Elijah Blue Allman presentó la solicitud de divorcio de la artista británica en 2021 alegando diferencias irreconciliables.

En agosto de 2022, el hijo menor de Cher -nacido en 1976 durante el matrimonio de cuatro años entre la cantante y Gregg Allman-, ya estuvo en un centro médico. Como sus padres, él también ha intentado labrarse una carrera en la industria musical. Según el Daily Mail, el primero en hacerse eco de la declaración de King, al menos durante los últimos seis meses Allman estuvo viviendo en el hotel Chateau Marmont de West Hollywood (Los Ángeles), y viendo su comportamiento errático varios de sus empleados se pusieron en contacto con la artista para informarle al respecto. Según asegura el tabloide británico, desde este mes de septiembre él se encuentra ingresado en un centro de rehabilitación en Pasadena (California).

Por ahora, la cantante de “Believe”, éxito del que justo se han cumplido 25 años, no se ha pronunciado sobre los motivos que esta vez la han llevado a convertirse en noticia; aunque no se descarta que lo haga, ya que suele compartir sus pensamientos en su cuenta de X (antes Twitter). Como cuando Cher, de 77 años, defendió en noviembre del año pasado su relación actual con un hombre 40 años menor que ella. Tras anunciar hace poco que por primera vez en su carrera va a publicar un disco navideño (Cher Christmas), este mismo miércoles se la pudo ver de la mano de su pareja, Alexander AE Edwards, en el desfile de Balmain en la semana de la moda de París.

