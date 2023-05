Cher reveló que visitó a Tina Turner antes de su muerte en su residencia en Suiza

escuchar

El 25 de mayo murió Tina Turner, a los 83 años, después de una larga enfermedad. La noticia impactó profundamente en la industria musical y no solo los seguidores de la cantante lamentaron esa pérdida, sino también muchos de sus colegas que establecieron con ella una relación. Una de ellas fue Cher, quien reveló que la visitó tiempo atrás en su residencia en Suiza.

Tina Turner (Fuente: Archivo)

En una entrevista con la señal MSNBC, Cher expresó que quiso compartir un momento con Turner, al saber que la cantante atravesaba un duro momento de salud. “Fui a visitarla porque pensé que necesitaba dedicarle tiempo a nuestra amistad, para que supiera que el mundo no la había olvidado. Entonces varios amigos comenzamos a turnarnos para pasar tiempo con ella y eso la hizo muy feliz” , señaló.

Cher Christopher Polk / NBC / Handout a través de REUTERS

Cher recordó que en un momento Turner llegó a decirle que “no podía pasar demasiado tiempo con ella”. No obstante, fue un pensamiento que quedó al aire dado el divertido encuentro que estaban compartiendo.

“De golpe habían pasado cinco horas y nos estábamos descostillando de la risa. Ella lo estaba pasando realmente bien a pesar del hecho de estar realmente enferma, y de que no quería que la gente supiera sobre eso”, añadió.

La salud de Turner se había deteriorado en 2013 cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) tres semanas luego de su casamiento con Erwin Bach. Después de ese episodio, ella se vio obligada a aprender a caminar de nuevo. A esa situación se le sumó que en 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. Y un año más tarde, fue sometida a un trasplante de riñón, como consecuencia de la medicación que tomaba para la presión sanguínea.

El representante de la artista informó este jueves que Turner, emblema del rock and roll, falleció luego “de una larga enfermedad”.

Así era el imponente castillo de Tina Turner

La casa de Tina Turner

La artista con las piernas más famosas del mundo había comprado el castillo con vista al agua donde transitó sus últimos días en 2020, por el que desembolsó la desopilante cifra de 70 millones de francos suizos (US$76 millones). La propiedad está compuesta por 10 edificaciones, un estanque, una piscina un muelle en el lago Zúrich y es atravesada por un riachuelo. “Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”, había dicho la expositora del rock en declaraciones para The New York Times en su cumpleaños número 80.

El castillo fue construido hace más de 100 años y tiene en total 24.000 metros cuadrados. Está ubicado en los alrededores de la propiedad del astro del tenis Roger Federer, quien según medios de Suiza, también había sopesado la posibilidad de comprar la misma propiedad que Turner antes de optar por otra ubicada más al este en el lago.

Tina Turner encontró el amor con su pareja y luego marido Erwin Bach GETTY IMAGES

Erwin Bach, de origen suizo, ejecutivo musical y con quien Tina se unió en matrimonio en 2013, dijo que la adquisición era un paso lógico, pues ambos tenían la nacionalidad suiza. “Nos sentimos muy cómodos en Suiza”, había declarado años atrás. Y también se refirió entonces al impacto de la crisis del coronavirus. “Debido a la pandemia y sus consecuencias, nosotros, al igual que muchos otras personas, desafortunadamente estamos absteniéndonos de viajar”.

El matrimonio vivía en Suiza desde 1994. Tres años después de instalarse en la nación europea, Turner reveló el motivo de su mudanza en una entrevista con el difunto Larry King. “Dejé Estados Unidos porque mi éxito estaba en otro país y mi novio estaba en otro país”, dijo y señaló como ejemplo la popularidad de “Private Dancer” en el Reino Unido. “Básicamente, Europa ha sido un gran apoyo para mi música”, manifestó.

