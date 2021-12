China Suárez: “Uno nunca se acostumbra a las críticas”

A pesar de tener uno de los rostros más lindos de la Argentina, esta vez María Eugenia Suárez nos va a conquistar con su voz. Es que, por segunda vez, la actriz se animó a encarnar a la elefanta Meena; uno de los personajes más dulces de la película animada Sing. Entusiasmada por esta nueva oportunidad, la intérprete habló con LA NACION sobre este gran desafío y reveló qué la llevó a aceptar la propuesta. “Tenía ganas de que mis hijos vieran algo que tuviese que ver con mi trabajo. Que cuando sean grandes se acuerden siempre de mi voz”, confesó entusiasmada minutos antes del preestreno.

La China Suárez cuenta las razones por las cuales aceptó ser parte de Sing 2

Sin dudas, en el último tiempo su carrera vivió un crecimiento al elegir proyectos bien dispares que le permiten llegar a distintos tipos de público. A su protagónico en En Terapia, se sumó su viaje a Madrid para rodar Objetos, film que encarna junto a Álvaro Morte (más conocido por interpretar al Profesor de La Casa de Papel) y su faceta como empresaria con sus cápsulas de ropa para distintas marcas de indumentaria. “ Lo más divertido de nuestro trabajo es poder hacer cualquier cosa: desde ponerle la voz a un personaje animado hasta rodar una película en España. Me encanta todo lo que sea actuar, cantar, bailar”, expresó abierta a las nuevas experiencias.

Sin embargo, este 2021 no fue todo color de rosas para ella. En lo personal, la actriz fue noticia por su separación de Benjamín Vicuña y su escándalo mediático con Mauro Icardi y Wanda Nara, que ocupó a los medios durante semanas. Aunque se niega a hablar de “esos temas” que la tuvieron tan expuesta, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio aseguró que no es de hacer balances a fin de año pero sí cada noche al acostarse. “Por lo general, pienso en todo lo que hice y agradezco tener trabajo, salud, amor y que mis hijos estén bien”, dijo pensativa, quien en el último tiempo aprendió a sobrellevar las críticas.

-¿Cómo fue la experiencia de ponerle voz a un personaje animado?

-¡Espectacular! Me encantó y me encantaría seguir haciéndolo a futuro con distintas voces. Me pareció algo distinto, algo nuevo, una experiencia que puedo compartir con mis hijos; fue todo positivo.

-¿Cómo te llegó la propuesta para ser Meena y qué te hizo decir que sí?

-Me contaron de qué se trataba y dije que sí, no lo pensé. Creo que fue también por Rufina. En ese momento (cuando fue convocada para Sing 1), ella tendría 3 o 4 años y tenía ganas de que viera algo que tuviese que ver con mi trabajo que pudiera ver a su edad porque las películas que había hecho no las podía ver. Así que fue todo por ella y ahora multiplicado por tres con Magnolia y Amancio. Quiero que cuando sean grandes, lo puedan ver y se acuerden siempre de mi voz.

-¿Qué dicen ellos? ¿Te reconocen en esa voz? Porque está muy cambiada...

-Está muy cambiada, sí. En realidad, no preguntaron. Rufina nunca dudó, pero pensó que yo estaba disfrazada. No entienden todavía que es una animación, ellos piensan que yo estoy adentro del elefante (risas).

-¿Cuál fue el mayor reto de interpretar solo a través de la voz, sin poder recurrir a lo gestual o a lo corporal?

-El mayor reto fue hablar en neutro. Respecto de interpretar solo a través de la voz fue más difícil sí, pero a la vez no tanto porque ya tenés la mitad del trabajo hecho. Cuando interpretás un personaje tenés que pensar cómo mueve sus manos, cómo habla, cómo piensa, cómo mira, cómo son sus movimientos. En cambio acá ya tenés toda la animación hecha entonces solo tenés que aportarle tu voz. Es como un juego: cuando se tapa con las orejas, cuando mira para abajo, cuando abre los ojos me imagino que habla más agudo. Es muy loco, pero me encantó la experiencia.

-¿Qué fue lo que más disfrutaste de este proyecto?

-En cada uno de mis trabajos suelo disfrutar mucho de todo el proceso, de todas las etapas. En este, creo que mirar la película a través de los ojos de Rufina. En vez de mirar a la pantalla, la miraba a ella para ver sus expresiones, qué decía o cómo me miraba cuando aparecía mi voz.

La China Suárez revela qué fue lo que más le costó de participar de Sing 2

-Hablando del proceso, ¿cómo fue la dinámica de trabajo?

-Para la primera peli viajé a México y tenía ahí el coach que me iba ayudando desde el estudio de grabación, pero esta vez por la pandemia se complicó y lo hice desde la Argentina por Zoom. Te pasan la escena y vos tenés que coordinar cuándo habla tu personaje. Son como muchas cosas a la vez. Yo lo hacía y él (por el coach) me repetía o me corregía. Tampoco tuve contacto con las otras voces (Chayanne, por ejemplo), yo hice mi parte desde acá y después unieron todo.

-Tuviste un año con mucho trabajo, sobre todo con proyectos bien distintos, ¿cómo imaginás el 2022?

-Planeo seguir así. Hay gente que te dice: “No, tal cosa prefiero no hacerla”, yo no tengo esas trabas. Me encanta que me lleguen cosas nuevas y que me saquen de la zona de confort. Decir: “Me tengo que preparar para esto, tengo que hablar en neutro, tengo que estudiar inglés”, eso me encanta. Me parece que eso es lo más divertido de nuestro trabajo, poder hacer cualquier cosa: actuar, cantar, bailar, todo.

-Después de lo que te pasó a nivel personal este año, ¿sentís que aprendiste a manejar las críticas?

-Uno nunca se acostumbra a eso.