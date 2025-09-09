Chino Darín y Úrsula Corberó: el nacimiento de un amor tan inevitable como inesperado que transformó sus vidas

Muchas veces la ficción se vuelve realidad, sobre todo si hablamos de historias de amor. Tal es el caso de del Chino Darín y Úrsula Corberó, que se conocieron a finales de 2015 grabando la serie española La embajada. En la ficción eran pareja y charla va, besito viene, ese amor se hizo realidad y, por estas horas, ambos confirmaron que van a convertirse por primera vez en padres.

Aunque hablan poco de su relación, él se animó a contar alguna vez que fue un flechazo y que lo primero que lo sedujo de ella fue su risa, que escuchó por primera vez en la prueba de vestuario antes del rodaje de la serie. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, le confesó el actor a LA NACION.

Están juntos desde entonces y superaron tiempos, distancias y hasta una pandemia. Hace unos años, Corberó habló sobre los inicios de la relación en una entrevista: “Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor... Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”. Y Darín también supo dedicarle unos elogios ella: “Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y, como decimos nosotros en nuestro país, es gauchita”.

Durante los primeros años la pareja vivió entre España y Argentina, dependiendo de los compromisos laborales de cada uno; a veces podían acompañarse y en otras oportunidades, pasaban largos períodos separados y conversando por videollamada. Lejos de debilitarse, el amor se hizo más fuerte y en 2020 la actriz española estaba en Buenos Aires cuando declararon la pandemia por Covid; la pasaron juntos y la convivencia resultó tan buena que decidieron seguir.

Hoy viven en Barcelona, pero viajan a cualquier punto del planeta en que uno de los dos tenga trabajo. De hecho, ambos estuvieron en Hollywood recientemente porque hay algo que quedó claro cuando empezaron la relación y es que van a acompañarse y apoyarse. “¿Se puede mantener el amor a distancia?”, le preguntaron al Chino hace unos años. “Sí, se puede. Hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver con cierta ausencia y con que el otro esté compartiendo con otra gente. Pero hemos aprendido a llevarlo bastante bien”, aseguró.

Por ahora no hay planes de boda y en eso también coinciden. “No hace falta”, aseguran. Y también hablaron alguna vez de la posibilidad de ser padres: “Me relajé un poco en ese punto. La paternidad te hace replantearte un montón de cosas y resignarlas; es difícil decir cuándo llegará el momento justo. Es como dejar de fumar, las condiciones nunca son ideales. Si se da, llegará en el tiempo que tenga que ser, sin forzar nada. No me pongo límite de edad”, respondió él cuando lo consultaron al respecto. Este martes, feliz, se sumó al anuncio de su pareja para dar a conocer a sus seguidores en las redes sociales la noticia de que se encuentran en la dulce espera.

Como nunca, el amor está a flor de piel y el compromiso también, tanto que durante la entrega de los premios Platinos 2022, al actor le preguntaron por lo que más le gustaba de España y no dudó en contestar: “Mi mujer”, aseguró. Aunque se negó a decir lo que más le gusta de ella porque no podía “definirla”. “Si la defino, la limito”, reflexionó, romántico. Y ella dijo sobre Darín, en el marco de la entrega de los premios Ondas por la película El cuerpo en llamas, cuando le dedicó el premio: “Es el mejor compañero de vida que puedo tener”.