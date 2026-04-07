Chloe Fineman, estrella de Saturday Night Live, en el ojo de la tormenta por una controvertida “anécdota” laboral

Chloe Fineman, estrella de Saturday Night Live, se enfrenta a una oleada de críticas por una controvertida “anécdota” laboral que contó durante una entrevista grupal publicada por Vanity Fair.

El video publicado el 31 de marzo, titulado “El elenco de ‘SNL’ pone a prueba lo bien que se conocen”, comienza con Fineman preguntando a sus compañeros Mikey Day, Sarah Sherman, Ashley Padilla, Jane Wickline y James Austin Johnson si saben de qué trabajo la despidieron y en cuál la volvieron a contratar cuando tenía 16 años.

Vanity Fair took this down because an SNL cast member admits to sexually assaulting a child. 😬 pic.twitter.com/m2LYrzQxH8 — David Santa Carla 🦇 (@TheOnlyDSC) April 6, 2026

Los comediantes lanzaron varias conjeturas, entre ellas que había hecho un comentario racista y que la habían despedido de un restaurante o de un trabajo en un negocio de ropa por ese motivo. Fineman, de 37 años, finalmente reveló que “la despidieron de su trabajo como coordinadora de campamento”. Cuando Day, de 46 años, le preguntó si la atraparon “coqueteando con los acampantes”, ella aclaró: “No. Le bajé los pantalones a un niño”.

“Me levantaba la remera todo el tiempo”, explicó Fineman. “Eran otros tiempos. Me decía: ‘¿Me das un abrazo?’. Y entonces yo iba a abrazarlo y él me levantaba la remera, como un imbécil. Entonces un día yo le dije: ‘Te la voy a devolver’”, continuó.

“Una tarde estábamos en una excursión y le grité: ‘Mirá Ollie, ahí hay un halcón’. Él miró y yo fui y le bajé los pantalones de un tirón. Después de eso me despidieron”, admitió la comediante.

Chloe Fineman Evan Agostini - Invision

Según Variety, Vanity Fair eliminó varios fragmentos del relato de Fineman, entre ellos aquel en el que ella decía que el niño tenía 6 años. La mujer también le contó a sus compañeros, durante el juego, que al acampante “se le había visto el pene” porque no llevaba ropa interior, a lo que Padilla respondió: “Querida, ¿no te pusieron en una lista negra por eso?”.

“No llevaba calzoncillos, y justo cuando le bajé los pantalones pasó un autobús escolar enorme”, dijo también Fineman en el video sin editar. También se eliminaron del video original las imágenes en las que los miembros del elenco de SNL se quedaban sorprendidos por la historia y se tapaban la cara.

En los comentarios de YouTube, los espectadores criticaron a Fineman por su relato. “Me pareció bastante perturbador que Chloe utilizara su voz graciosa mientras describía cómo le había visto los genitales a un niño”, escribió un usuario. “No entiendo por qué, en el contexto actual, Chloe pensó que sería una historia divertida que compartir, ni por qué Vanity Fair la emitió”, comentó otro seguidor.

Hasta el momento, la comediante no emitió ningún comentario al respecto y sus representantes eligieron no hablar con los medios.

Fineman es una actriz, escritora y comediante estadounidense conocida principalmente por formar parte del elenco de Saturday Night Live (SNL), al que se incorporó en 2019. Famosa por sus imitaciones de famosos -entre ellos Meryl Streep, Drew Barrymore, Britney Spears y Timothée Chalamet-, es una experta en voces y en la interpretación de personajes. También fue parte de proyectos como Babylon, Mi Villano Favorito 4 y Megalopolis.

Esta no es la primera controversia que enfrenta la estrella. Hace unos meses fue criticada por llamar a Elon Musk “El señor del saludo Nazi”. Después de las críticas que recibió por esto, se volcó a sus redes sociales para hacer un descargo.

“¿Se acuerdan de cuando me metí en un lío por llamar la atención del señor del saludo nazi? Sí, no me arrepiento", escribió en Instagram. La publicación hacía referencia a las acciones de Musk, que hizo un gesto que suscitó comparaciones con un saludo fascista.