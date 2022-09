Chloë Grace Moretz y el meme que se convirtió en su tormento y paralizó su vida

escuchar

Cuando tenía 18 años, Chloë Grace Moretz era uno de los rostros más prometedores del Hollywood que estaba por venir. Su nombre empezó a despuntar cuando la actriz, con tan solo 12 años, consiguió el papel de Hit Girl en la película de superhéroes Kick-Ass: un superhéroe sin superpoderes. Ese mismo año protagonizó la versión estadounidense del film de terror romántico sueca Déjame entrar, que cuenta la historia de amor entre un niño inadaptado y una extraña niña, que resulta ser una vampiresa. Con dos taquillazos a sus espaldas, a Chloë Grace Moretz le llovían los proyectos: protagonizó la remake de la película de terror Carrie y participó en Sombras tenebrosas, dirigida por Tim Burton. Entre proyecto y proyecto, la intérprete pasó de niña a adolescente y su vida personal también empezó a recibir interés : la actriz salía por aquel entonces con Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham. Y los paparazzi no dejaban de acosarla.

“Yo era tan solo una niña y la mayor parte del tiempo nadie me molestaba”, ha revelado ahora la actriz en una entrevista para Hunger, “pero después de Kick-Ass, vi a los paparazzi por primera vez; eran 10 o 15 adultos rodeando a una niña de 12 años, empujaron a mi madre y ella terminó en el suelo, no se hizo daño, pero la situación fue realmente caótica. Es un asalto a todos los sentidos, con gritos y destellos. Cuando me subí al auto, me eché a llorar. Creo que ese momento fue para mí un antes y un después”.

Los fotógrafos y los medios de comunicación se volvieron más feroces con la actriz conforme cumplía años, y, aunque Moretz ya estaba acostumbrada a los paparazzi, no estaba preparada para las críticas: “Recuerdo el día en que me di cuenta, y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Tenía 18 años y estaba en una alfombra roja. Salí de allí y sentí mucho odio hacia mí misma. Estaba confundida acerca de mis propios sentimientos. Hubo un cambio completo y discordante en mi conciencia, cuestioné quién era yo. ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto?”, explica en la entrevista.

Y entonces llegó el meme: un día cualquiera de 2016, Chloë Grace Moretz fue fotografiada entrando en un hotel cargando dos cajas de pizza. Llevaba un conjunto compuesto por un top negro, pantalones cortos y tacones. La fotografía fue editada en internet, donde le alargaron las piernas y le redujeron el tamaño de su abdomen. La imagen retocada recordaba a una escena de la serie de animación Padre de familia, donde Peter Griffin presume de tener unas piernas muy largas. Lo que aparentemente era una broma de internet se convirtió en un tormento para la actriz: “Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado. De repente, esos dos mundos chocaron y me sentí muy vulnerable. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo. De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó”, explicó la actriz, refiriéndose al de Padre de Familia. Moretz recordó haber expresado su disgusto porque todo el mundo se estaba burlando públicamente de su cuerpo, y que la gente se tomara sus quejas a risa: “Me decían: ‘¡Callate! ¡Es graciosísimo!’ Solo recuerdo estar sentada y pensar: ‘Mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram’. Al día de hoy, cuando veo ese meme, me sigue resultando difícil”.

Después de esto, la actriz reconoce que se volvió una presa, dedicándose en exclusiva a su profesión y evitando por todos los medios a los paparazzi. “Es triste, porque se llevó una parte de mí con la que solía disfrutar”, admitió, refiriéndose a aquella parte que también entra en juego en su profesión de actriz, como es el arreglarse, vestirse y acudir a alfombras rojas. “Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en esta sociedad, se magnifica por culpa de la exposición en redes sociales”, sentenció ahora. Moretz empezó a vivir alejada de los focos, y sentía ansiedad cuando veía aparecer a algún paparazzi a su alrededor: “Sentía palpitaciones e hiperventilaba”, reconoció.

La pandemia le dio un descanso. Los barbijos, las gorras y las gafas de sol fueron grandes aliados de las celebridades, puesto que eran menos reconocibles a vista de paparazzi. Sin embargo, ella perdió a su padre durante el confinamiento: “Para mí fue un tiempo de introspección. Hubo muchos cambios en un corto período de tiempo. Para mí fue algo transformador”.