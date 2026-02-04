Era una de las grandes promesas de Hollywood, pero a los 19 años decidió dar un giro inesperado en su carrera

Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense que se convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood desde muy temprana edad. Nacida el 10 de febrero de 1997 en Atlanta, Georgia, comenzó su carrera con tan solo ocho años de edad y rápidamente llamó la atención de la industria por su versatilidad para encarar distintos y complejos papeles.

Si bien sus padres se encontraban abocados a la medicina, en 2002, cuando toda la familia se mudó a Atlanta, fue su hermano Trevor quien quiso ingresar a la Escuela Profesional de Artes Escénicas. Este mundo llamó mucho su atención y ante una nueva mudanza a Los Ángeles, supo que era su momento de incursionar en la actuación. Su primer papel en el cine se dio con El corazón del espectador, aunque al poco tiempo le llegaría el reconocimiento mundial al ser parte de The Amityville Horror, un clásico del cine romántico como 500 días con Summer y, finalmente, su protagónico en Kick-Ass

Chloë empezó su carrera artística a muy temprana edad (Foto: Instagram @chloegmoretz)

Su carrera comenzó a expandirse en televisión, cine y teatro, dentro y fuera de los Estados Unidos. Eso la llevó a protagonizar la película de terror Carrie, basada en el libro de Stephen King, y Si decido quedarme, un drama romántico que cautivó a la audiencia. Pero la vida acelerada de los estudios terminó por agobiarla y, en 2016, con 55 películas en su haber, reconoció la necesidad de ponerse un freno después de tantos años de trabajo. “Cancelé todas mis películas porque quiero revisar quién soy y encontrarme a mí misma en mis roles nuevamente. Me estoy dando cuenta de que puedo ir más lento”, afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

En ese tiempo, la actriz comenzó a replantearse el tipo de proyectos que deseaba encarar y el lugar que quería ocupar dentro de la industria. “Estoy volviéndome más selectiva y particular con los roles que elijo (...) ¿Por qué no relajarme, bajar el ritmo, darme cuenta de que tengo 19 años y decir: ‘Oye, hagamos cosas que realmente me impacten y me ayuden a descubrir lo que significa ser una actriz de 19 años que simplemente hace lo suyo’?”, explicó en aquella época en diálogo con E! News, donde dejó en claro que su regreso no sería automático ni guiado por la presión comercial. Mientras tanto, se enfocó en su carrera en televisión y también colaboró en la campaña presidencial de Hilary Clinton.

Entre los títulos con los que retornó al cine se encontró La mala educación de Cameron Post, una cinta que buscó ahondar sobre los tratamientos psiquiátricos a los que eran sometidos las personas homosexuales para “revertir” su condición. En distintas entrevistas, la joven explicó que la elección de su papel estuvo ligada a su historia personal. “Siempre estuve muy comprometida porque dos de mis hermanos son gays. Al crecer, me di cuenta de que podían ser percibidos de manera diferente y sentí la necesidad de hablar en su nombre”, expresó al respecto en una nota con L’Officiel.

Chloë Moretz se alejó de la actuación por al menos tres años (Foto: Instagram @chloegmoretz)

Chloe Moretz y su noviazgo explosivo con Brooklyn Beckham

Durante el período de alejamiento de los reflectores, Chloë Moretz también atravesó un momento duro en el plano personal al darse su ruptura con Brooklyn Beckham, un vínculo amoroso que durante años ocupó titulares en la prensa internacional.

Ambos se conocieron durante la Semana de la Moda de París de 2014. Sin embargo, las primeras imágenes juntos aparecieron recién en julio de ese año, cuando fueron vistos en plena jornada de patinaje por las calles de Los Ángeles. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas jóvenes más observadas de Hollywood. En 2016 comenzaron a mostrarse de manera más frecuente en redes sociales, con publicaciones conjuntas en Instagram que confirmaban el romance.

A través de redes sociales Chloë y Brooklyn demostraban su amor (Foto: Instagram)

Pero la relación no era lo que todos pensaban y las peleas entre ambos generaron gran cantidad de idas y vueltas. En mayo de 2016, la intérprete puso fin a los rumores cuando apareció en el programa The Talk y confirmó que estaban en pareja con el hijo de David Beckham oficialmente. Allí explicó que la exposición mediática los había afectado mucho en un comienzo. “Siempre estábamos huyendo de los paparazzi. Eso afectaba nuestra relación. Pensábamos que, si éramos más directos y dejábamos que nos sacaran fotos, perderían el interés”, relató.

Chloë Moretz reveló su orientación sexual

Pese a los intentos por recomponer la pareja, la separación definitiva llegó en 2018. Poco tiempo después, la actriz inició una relación con la modelo Kate Harrison. En 2024, Chloë volvió a sorprender a sus seguidores al hacer pública su orientación sexual en un posteo en apoyo a la candidata a presidente Kamala Harris. “Creo en la necesidad de protecciones legales que protejan a la comunidad LGBTQ+ como mujer gay”, remarcó.

Chloë y Kate comenzaron a salir oficialmente a finales de 2018 (Foto: Instagram @chloegmoretz)

En 2025, la pareja decidió sellar su amor al celebrar su boda en un evento íntimo que salió a la luz a través de las redes sociales. Quienes vistieron a las novias para la ocasión especial fueron el diseñador Nicolas Ghesquière y la reconocida marca de lujo Louis Vuitton. En una entrevista a Vogue, Harrison contó los detalles de la creación de sus mágicos outfits.

El vestido de novia de Kate Harrison diseñado por Nicolas Ghesquière y Louis Vuitton (Foto: Instagram @chloegmoretz)

“Cuando nos comprometimos, supe inmediatamente que quería ponerme en contacto con Nicolas (Ghesquière) y Louis Vuitton para ver si estarían interesados en hacer mi vestido de novia, y recibí una respuesta muy emocionante por parte de Nicolas, que no solo estaría dispuesto a hacer mi vestido de novia, sino que también quería incluir a Kate en ello, y hacer tanto los vestidos de novia como los looks para la fiesta posterior. El hecho de incluir a mi pareja en ello dice mucho del carácter de Nicolas y de la comunidad que ha creado en LV; en cierto modo, me parece algo realmente monumental”, exclamó agradecida.

El vestido de casamiento de Chloë Moretz (Foto: Instagram @chloegmoretz)

"La parte más importante de nuestra relación es nuestra amistad y realmente eres quien te rodea... te influye en gran medida. Me siento muy afortunada de tenerlas en mi vida y estoy segura de que ustedes sentís lo mismo... ¡Me encanta el amor!”, expresó Moretz en un pequeño video grabado para Vogue junto a su novia y damas de honor.