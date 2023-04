Chris Evans contó que le pasó algo peor que ser ignorado, después de una cita amorosa

escuchar

A pesar de haber sido elegido como uno de los hombres más sexy del mundo por la revista People, Chris Evans también sufrió mal de amores en algún momento. El protagonista de Capitán América abrió su corazón y reveló que varias mujeres lo han “borrado de su vida” de un día para el otro sumándose así al team de los “seducidos y abandonados” en este mundo.

Sus declaraciones surgieron en el marco del estreno de su nueva película Ghosted, que llega a la pantalla de Apple TV+ el próximo 21 de abril. Este thriller que, debido a su trama, abordará este acto tan común de “desaparecer”, “dejar de responder” o “bloquear a alguien” luego de una cita amorosa hizo que el propio protagonista se remonte a su pasado y cuente si alguna vez había sufrido esta situación en su vida personal. “Siento que he vivido algo mucho peor que eso”, confesó en una entrevista con People generando expectativa.

Chris Evans, en una escena de su última película Ghosted Apple TV+

“Creo que preferiría que me hagan ghosting porque puedes inventar cualquier historia que quieras. Al menos podés decir: ‘¡Ah! Quizá perdieron mi número’. Pero es mucho peor cuando la persona te va escribiendo menos, y menos, y menos. Es como una tortura lenta hasta que advertís que no quieren saber nada de vos y que ya no hay margen de error posible”, lanzó el actor, entre risas.

Si bien actualmente se encuentra en pareja con la actriz Alba Baptista, la estrella de Marvel confesó qué es lo que busca en una relación. “Confianza, vulnerabilidad y humildad”, enumeró casi sin titubear. Y enseguida, agregó: “No tanto lo que hay en el exterior, sino tu forma de ser. Conocerse y quererse a uno mismo y sentirse cómodo con lo que uno es. Se nota cuando alguien lo tiene. No digo que yo lo tenga, me odio, [risas] así que los engañé todos”.

Respecto a cómo es en la intimidad, se definió como una persona “muy sentimental” que sabe valorar los gestos románticos: “Creo que las declaraciones de amor son geniales, amo el amor. Soy un poco cursi. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Con una buena canción, un lindo atardecer, sí, mis emociones están a punto de estallar”, indicó algo avergonzado.

Y si bien no se define como “el novio perfecto”, Evans reconoció que con el paso del tiempo fue mejorando y convirtiéndose en un hombre mucho más evolucionado. “Pasás mucho tiempo aprendiendo lo que ha sido útil y lo que no. Todos tenemos patrones, complejos o equipaje que se repite y hace eco, así que realmente he podido identificar dónde necesito mejorar y qué funciona”, advirtió este hombre al que no le gusta discutir, ni levantar la voz, “ni ninguna forma de manipulación”.

“Realmente también veo el valor y la fuerza detrás de decir: ‘lo siento’. Si sos capaz de mantener la calma y escuchar en esos momentos vulnerables, creo que esto abre una puerta de una manera muy saludable”, agregó.

Feliz y enamorado

Al parecer, todos estos truquitos le están funcionando a la perfección ya que, desde hace más de un año, está saliendo con la actriz Alba Baptista. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Su familia y amigos la adoran”, le reveló una fuente a PEOPLE en noviembre pasado confirmando esta relación.

Chris Evans y su novia ya no ocultan su amor en redes https://www.instagram.com/chrisevans/

A fines de enero, otro allegado a la pareja le dijo a Us Weekly que el actor, de 41 años, se estaba tomando muy en serio su nuevo noviazgo. “Esto es lo más comprometido que le ha pasado en mucho tiempo. Pasan la mayor parte de su tiempo en la casa de él en Massachusetts y aman la vida tranquila allí, rodeados de naturaleza y lejos del centro de atención”, aseguró.

Finalmente, y después de casi un año de mantenerlo en secreto, el actor de Avengers decidió blanquear este romance con un emotivo posteo por San Valentín. Decenas de fotos y videos personales, donde se los puede ver paseando por la nieve, en la montaña, relajados en la comodidad del hogar o en divertidas escenas junto a su mascota fueron prueba suficiente para confirmar que todo iba viento en popa.

Chris Evans blanqueó su noviazgo con Alba Baptista en San Valentín https://www.instagram.com/chrisevans/?hl=es-la

A pesar de que en alguna oportunidad reveló sus deseos de casarse y formar una familia, el intérprete prefiere no entrar en detalles cuando le preguntan sobre el tema. “Es absolutamente algo que quiero pero algunas cosas las querés solo para vos o solo para tu familia y amigos”, expresó justificando su silencio.

Realidad vs. ficción

La vida amorosa de su personaje en Ghosted es mucho más complicada que la suya en su vida real. En esta película, donde comparte elenco con Ana de Armas, Evans interpreta a Cole, un granjero muy honesto que se enamora perdidamente de la enigmática Sadie (De Armas). Luego de una excelente primera cita, esta mujer desaparece y deja de responder sus mensajes. Por lo tanto, viaja a verla y se encuentra con un panorama inesperado: Sadie es una agente de la CIA que no podía sincerarse con él respecto de su vida laboral. Cuando él descubre la verdad, ambos se terminan embarcando en una misión para salvar al mundo y, en ese derrotero de gran intensidad, se enamoran indefectiblemente.

Si bien se trata de una historia de amor, el perfil de ambos protagonistas reclamaba persecuciones, peligro y espionaje; todos condimentos esenciales para volver este film aún más atractivo. La dupla amorosa también tiene lo suyo. Si bien esta es la tercera vez que Evans y De Armas comparten el set, en esta oportunidad tendremos la posibilidad de verlos en el rol de una pareja. Es que la primera vez que trabajaron juntos fue en Knives Out: entre navajas secretas, donde sus personajes fueron adversarios. La segunda fue en El hombre gris, donde apenas se cruzaron. “Fue muy divertido”, señaló el actor sobre esta revancha que les dio el streaming y que, sin dudas, los convertirá en una de las parejas más explosivas.

LA NACION

