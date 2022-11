Chris Evans no solo es Capitán América, también es el hombre más sexy del mundo

escuchar

Chris Evans es el hombre más sexy de 2022. Así lo confirmó la revista People en su ranking anual de los famosos más seductores de la industria. Convertido en la portada de esta semana, el encargado de interpretar al superhéroe Capitán América en la franquicia de Avengers confesó lo mucho que lo sorprendió la noticia y reveló qué persona está muy feliz con este título: “Mi mamá será tan feliz...”.

Cada año, desde 1985, la revista norteamericana elige al que considera el hombre más sexy del planeta. Mientras que el año pasado Paul Rudd ocupó el primer puesto del podio, años atrás lo hicieron figuras como John Legend, Michael B. Jordan, Denzel Washington e Idris Elba. Este año le tocó a él y, al parecer, no se lo esperaba.

Chris Evans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/hzVTnigcjB — People (@people) November 8, 2022

“Si le dijeras al Chris Evans de la secundaria que algún día sería nombrado el hombre vivo más sexy de People, ¡estaría emocionado!”, dijo el actor casi sin poder creerlo al enterarse del anuncio. Y si bien reconoce ser un poco tímido para estas cosas, asegura que su madre será la más feliz con esta elección.”Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”, expresó, entre risas.

¿Qué dijo mamá?

Y no se equivoca. Su madre Lisa está encantada con la noticia y no dudó en expresarse cuando le preguntaron su opinión. “No me sorprende en absoluto. Nuestra familia estará fuera de sí”, le dijo a People orgullosa de su hijo.

A pesar de ser uno de los actores más populares de su generación, Evans siempre se ha mostrado muy tímido y suele profesar el bajo perfil. Será por eso que este título, ser tapa de revista y los dichos públicos de su madre lo sonrojan por demás. “Es difícil que te entrevisten por esto. Se siente como una forma extraña de fanfarronería humilde”, confesó mientras posaba junto a una chimenea en una finca en las afueras de Atlanta, Georgia.

Es que sabe lo que se le viene: a las muestras de cariño de su madre se le sumarán las burlas y cargadas de sus amigos, quienes aprovecharán esta situación para divertirse. “Realmente esto será un punto de intimidación”, advirtió.

Lo cierto es que el actor que protagonizó recientemente papeles en Lightyear, el film de Pixar, o The Grey Man, producido por Netflix, se siente mucho más cómodo hablando de su carrera que de sus dotes de galán. De hecho, con una trayectoria de 22 años a cuestas, Evans comenzó a tomarse ciertas licencias en la industria para pasar más tiempo con su familia en Boston. “Cuando se trata de buscar a las personas que interpreto, es más una cuestión de dónde se filma la película. Soy demasiado viejo para vivir de una maleta durante seis meses y me he instalado en una fase más agradable en la que estoy feliz de estar en casa”, reveló.

Chris Evans en la piel de Capitán América Archivo

“El aspecto más agradable de mi carrera en este momento es sentirme lo suficientemente seguro como para quitar el pie del acelerador. Siento que tengo un poco más de libertad para tomarme un tiempo lejos de la industria y aún así encontrar proyectos que satisfagan mi apetito creativo cuando regrese”, agregó quién también ya está pensando en la paternidad. “Eso es absolutamente algo que quiero. Simplemente no esperes que hable mucho sobre eso cuando suceda: algunas cosas las quieres solo para ti, o solo para mi familia y mis amigos”, indicó celoso de su intimidad.

Y si bien siempre intentó mantener su vida privada lejos de los flashes, Evans ha sido noticia por haber tenido varias parejas famosas. Es que el actor estuvo de novio con Jessica Biel, con la que salió cinco años antes de que ella se casara con Justin Timberlake; con Sandra Bullock y con Christina Ricci. Sin embargo, con ninguna ha pasado por el altar. Algo que, según lo que ha revelado en esta entrevista con People, se ha convertido en un fuerte deseo a sus 41 años. Aunque no dijo nada si estaba o no de novio, en el último tiempo se lo vinculó con una actriz luso-brasileña de 25 años, Alba Baptista. Sus frecuentes viajes a Lisboa han encendido los rumores aunque hasta ahora no trascendió ninguna imagen de ellos juntos.

